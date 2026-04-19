Los Angeles Lakers alustas sõelmänge koduvõiduga

LA Lakersi mängija Luke Kennard viis oma play-off'ide punktirekordi 27 peale. LeBron James panustas 19 punkti ja 13 resultatiivse sööduga. Deandre Ayton sai kirja 19 silma ja 11 lauapalli.

Houstoni parim oli 19 punktiga Alperen Sengün, kuid kaksikduubliga lõpetasid Jabari Smith jr. (16 punkti, 12 lauapalli) ja Tari Eason (16 punkti ja kümme lauapalli).

Mõlemal meeskonnal oli ka olulisi puudujaid. Nii ei saanud LA Lakersi eest kaasa teha ei Luka Doncic ega Austin Reaves ning põlvetrauma hoidis eemal Houstoni mängumehe Kevin Duranti.

Teises läänekonverentsi esimese ringi avamängus oli Denver Nuggets kodus parem Minnesota Timberwolvesist 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26). Nikola Jokic tõi võitjatele 25 punkti, 13 lauapalli ja 11 resultatiivset söötu.

Idakonverentsis suutis New York Knicks võita kodus Atlanta Hawksi 113:102 (30:24, 27:31, 26:19, 30:28) ja Cleveland Cavaliers sai samuti kodus jagu Toronto Raptorsist 126:113 (35:31, 26:23, 36:22, 29:37).