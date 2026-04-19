Los Angeles Lakers alustas sõelmänge koduvõiduga

LeBron James (palliga) Autor/allikas: SCANPIX / AP
Los Angeles Lakers alistas kodus Houston Rocketsi 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32) ja asus korvpalliliiga NBA läänekonverentsi sõelmängude esimese ringi vastasseisu juhtima.

LA Lakersi mängija Luke Kennard viis oma play-off'ide punktirekordi 27 peale. LeBron James panustas 19 punkti ja 13 resultatiivse sööduga. Deandre Ayton sai kirja 19 silma ja 11 lauapalli.

Houstoni parim oli 19 punktiga Alperen Sengün, kuid kaksikduubliga lõpetasid Jabari Smith jr. (16 punkti, 12 lauapalli) ja Tari Eason (16 punkti ja kümme lauapalli).

Mõlemal meeskonnal oli ka olulisi puudujaid. Nii ei saanud LA Lakersi eest kaasa teha ei Luka Doncic ega Austin Reaves ning põlvetrauma hoidis eemal Houstoni mängumehe Kevin Duranti.

Teises läänekonverentsi esimese ringi avamängus oli Denver Nuggets kodus parem Minnesota Timberwolvesist 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26). Nikola Jokic tõi võitjatele 25 punkti, 13 lauapalli ja 11 resultatiivset söötu.

Idakonverentsis suutis New York Knicks võita kodus Atlanta Hawksi 113:102 (30:24, 27:31, 26:19, 30:28) ja Cleveland Cavaliers sai samuti kodus jagu Toronto Raptorsist 126:113 (35:31, 26:23, 36:22, 29:37).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

09:48

18.04

Kalev/Cramo marssis kindlal sammul poolfinaali

18.04

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

18.04

Haas vedas Rapla otsustavas mängus võiduni ja finaali

18.04

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

18.04

Kotsar ja Yokohama võitsid neljanda mängu järjest

18.04

Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

18.04

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

17.04

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist

17.04

Dirk Nowitzki nimetatakse FIBA kuulsuste halli

17.04

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

16.04

Viimsi üle kindla võidu saanud Pärnu jõudis poolfinaali

16.04

Warriorsi lõpuspurt lõpetas Clippersi hooaja, 76ers pääses play-off'i

16.04

Kullamäe aitas Lietkabelise võidule, Badalona langes Meistrite liigast

15.04

Kalev/Cramo sai võõrsil kindlalt Keila Coolbetist jagu

videod

sport.err.ee uudised

12:27

Mattias Käidi klubi lahutab Šveitsi meistritiitlist veel üks võit

11:37

Idakonverentsi parima jaoks algas Stanley Cup edukalt

11:00

Heina klubi kodumängus sai näha tulevärki ja eemaldamisi

10:29

Tottenham Hotspur oli lähedal, aga võiduta aasta jätkub

09:48

09:15

Nürburgringi rajal hukkus Soome autosportlane

08:45

TÄNA OTSE | Vutisõpru rõõmustab hooaja esimene Levadia - Flora duell

08:02

Pärast pausi pandi Mulgikrossil taas mootorid mürisema

18.04

Ellermann tuli kogenud Donna Annal Eesti sisemeistriks: nii äge hobune!

18.04

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

18.04

Võiduvärava autor Tammik: me oleme Eesti, võitleme alati

18.04

ETV spordisaade, 18. aprill

18.04

Serviti jõudis finaalist ühe võidu kaugusele: hirm on kiiresti leviv haigus

18.04

Kalev/Cramo marssis kindlal sammul poolfinaali

18.04

Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

loetumad

18.04

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

18.04

Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

18.04

Rae Spordikool tuli esimest korda Eesti meistriks

18.04

Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

17.04

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

18.04

Tatrik kallati tähistuseks veega üle: nende plikadega on äge!

09:15

Nürburgringi rajal hukkus Soome autosportlane

18.04

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

18.04

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

