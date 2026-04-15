X!

Andrea Roots langes Singapuris välja

Andrea Roots Autor/allikas: Eesti Tennise Liit/Igor Pissarev
Andrea Roots mängis sel nädalal Singapuris W15 turniiril, aga on nüüdseks välja langenud nii üksik- kui paarismängus.

Paarismängus kaotasid Roots ja Carolann Delaunay (Uus-Kaledoonia) Jaapani paarile Yuko Hosoki – Michika Ozeki 3:6, 4:6. Kõik peale Rootsi on pärit riikidest, kus esineb 35-kraadist palavust, vahendab tennisnet.ee.

Esimeses setis tegid vastased murde avageimis ja viimases geimis, aga teises setis otsustas jaapanlannade murre seisul 5:4 ehk sellega oli mäng kohe läbi.

Üksikmängus langes Roots välja kvalifikatsiooni esimeses ringis 0:6, 7:5, 5:10 kaotusega Ching Laam Laile (Hong Kong).

Toimetaja: Maarja Värv

Andrea Roots langes Singapuris välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo