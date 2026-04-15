Andrea Roots langes Singapuris välja

Andrea Roots mängis sel nädalal Singapuris W15 turniiril, aga on nüüdseks välja langenud nii üksik- kui paarismängus.

Paarismängus kaotasid Roots ja Carolann Delaunay (Uus-Kaledoonia) Jaapani paarile Yuko Hosoki – Michika Ozeki 3:6, 4:6. Kõik peale Rootsi on pärit riikidest, kus esineb 35-kraadist palavust, vahendab tennisnet.ee.

Esimeses setis tegid vastased murde avageimis ja viimases geimis, aga teises setis otsustas jaapanlannade murre seisul 5:4 ehk sellega oli mäng kohe läbi.

Üksikmängus langes Roots välja kvalifikatsiooni esimeses ringis 0:6, 7:5, 5:10 kaotusega Ching Laam Laile (Hong Kong).