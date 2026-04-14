X!

Naiste rannavollekoondis täienes kahe noore paariga, eesmärk jõuda OM-ile

Heleene Hollas ja Liisa Remmelg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti naiste rannavõrkpallikoondis alustab uut hooaega värske energia ja konkurentsitiheda koosseisuga.

Koondise tuumikus jätkavad kogenud mängijad Heleene Hollas ja Liisa Remmelg, kes eelmisel hooajal tegid oma rannavollekärjääris tugevaima hooaja, kui jõudsid esmakordselt Euroopa meistrivõistlustele, võitsid medaleid MK-sarjas ja tulid ka Eesti meistriks, kirjutab volley.ee.

Lisaks Eesti esipaarile kuuluvad koondisesse samuti juba rahvusvahelisel tasemel saavutusi omavad Eva-Liisa Kuivonen ning Liisa Lotta Jürgenson, kelle areng on viimastel hooaegadel olnud märgatav. Eelmise hooaja parimaks tulemuseks oli Jurmala MK-etapil võidetud hõbemedal, teel medalini alistati seejuures hilisemad maailmameistrid Tina Graudnia – Anastasija Samoilova.

Olerex Eesti meistrivõistlustel tuli sellel korral leppida hõbemedaliga. Nende eesmärgiks on jätkata arenguliselt samal kursil ja tõusta maailma rannavolles tugevateks konkurentideks kõikidele vastastele.

2026. aasta koosseisu kuuluvad esmakordselt ka kaks noortevõistkonda. Eesti rannavõrkpalli järelkasvu esindavad paljulubavad paarid Hannemai Hanimägi – Marta-Mia Ploomipuu ning Keira-Liina Lukas – Sandra Lepp. Noored mängijad on juba näidanud tugevaid esitusi noorte rahvusvahelistel turniiridel ning koondise treenerite sõnul on neil potentsiaali kujuneda Eesti rannavõrkpalli järgmise põlvkonna liidriteks.

Hanimägi ja Ploomipuu saavutasid 2025. aasta Eesti meistrivõistlustel täiskasvanute hulgas kolmanda koha, Ida-Euroopa meistrivõistlustel (EEVZA) saavutati teine koht ja U-18 Euroopa meistrivõistlustel üheksas koht. 2026. aastal saab neid noori loodetavasti näha mängimas ka kahel-kolmel maailmakarika etapil.

Keira-Liina Lukase ja Sandra Lepa 2025 hooaja parimateks saavutusteks olid Eesti GP-etappide medalid ja Eesti esindamine U-20 ja U-22 Euroopa meistrivõistlustel, kus saavutati 21. koht ja 17. koht. Tegemist on suure potentsiaaliga võistkonnaga, kes mängib agressiivset ja rünnakule suunatud rannavollet.

Treenerite hinnangul peegeldab 2026. aasta koondis hästi Eesti rannavõrkpalli hetkeseisu: olemas on nii rahvusvaheline kogemus kui ka tugev järelkasv, mis lubab tulevikku vaadata optimistlikult. "Treeneritena soovime näha, et 2026. aastal näitavad kõik mängijad arengut, huvi, tahet ja usku oma tegemistesse. Tänu koordineeritud tegevusele oleme kolme aastaga suutnud kasvatada koondises olevate võistkondade arvu ühelt neljale ning loodame süsteemse tööga seda arvu veelgi suurendada," sõnas koondise peatreener Rivo Vesik.

"Eestis arenev rannavõrkpalli infrastruktuur, rannavõrkpalliklubide teke ning harrastajate arvu kasv loovad soodsad tingimused tipptasemel rannavõrkpalli arenguks ja uute võistkondade tekkeks. See omakorda tekitab rohkem sisemist konkurentsi, kasvatab rannavõrkpalli taset Eestis ning viib meid samm-sammult lähemale ühele suurele eesmärgile - olümpiamängudele," lisas juhendaja.

Toimetaja: Anders Nõmm

