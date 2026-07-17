Eesti rannavollepaarid said Ida-Euroopa U-20 MV-l hõbeda ja pronksi

Reedel lõppesid Lätis Cesises U-20 vanuseklassi rannavõrkpalli Ida-Euroopa meistrivõistlused (EEVZA), kus Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi saavutasid teise ning Armin Kender ja Artur Tšuhnenkov kolmanda koha.

Reedeses poolfinaalis mängisid viienda asetusega eestlannad tulemusega 2:0 (21:18, 21:14) üle teise asetusega Poola paari Zuzanna Kudliku ja Zuzanna Przybyszewska, kirjutab volley.ee. Teisest poolfinaalist pääsesid esikoha peale mängima kõrgeima paigutusega Läti neiud Paula Krieva ja Alise Aleksane, kes mängisid 2:1 (23:21, 15:21, 15:13) üle ukrainlannad Katerõna Nitsenko ja Viktoria Katšõoni.

Tasavägises finaalis kallutas mõlema geimi lõpud enda kasuks kõrgeima asetusega Läti duo, alistades 36 minutit kestnud heitluses Ploomipuu ja Hanimägi tulemusega 2:0 (21:19, 21:19). Kolmandaks tulid poolatarid Kudlik ja Przybyszewska, mängides pronksimatšis ukrainlannad üle tulemusega 2:1 (21:19, 14:21, 15:10).

Ploomipuu ja Hanimägi kõrval esindasid U-20 EEVZA-l Eestit ka Keira Liina Lukas ja Sandra Lepp, kes lõpetasid turniiri üheksandal kohal, ning Lenna Kuusik ja Brita Männilaan, kes jäid 13. kohale.

Noormeeste turniiril jõudsid nelja parema võistkonna sekka viienda asetusega Kender ja Tšuhnenkov, kes kohtusid poolfinaalis neljandana paigutatud leedulaste Raigardas Macionise ja Dovydas Sinkeviciusega. 2:0 (21:17, 21:16) võiduga pääses finaali Leedu paar, jättes Eesti noormehed pronksile mängima. Teises poolfinaalis olid võidukad Poola noormehed Witold Witkowski ja Maksymilian Dymczyk, kes mängisid 2:1 (21:17, 19:21, 15:9) üle Leedu duo Lukas Gumbelevicius ja Danielius Sumeika.

Kolmanda koha võitmiseks vajasid Kender ja Tšuhnenkov leedulaste vastu kolme geimi, ent teine medal ja kolmas koht võideti Eestile tulemusega 2:1 (21:14, 16:21, 15:12). Turniirivõit läks magusa võiduga Poola, kui Witkowski ja Dymczyki olid finaalis 2:1 (24:22, 20:22, 15:8) paremad Gumbeleviciusest ja Sumeikast.