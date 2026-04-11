TalTech võitis avamängus Keila KK vastu teise poolaja 28 punktiga

Korvpalli Eesti meistriliiga play-off'is läks TalTech/ALEXELA oma veerandfinaalseeriat Keila KK vastu juhtima, kui teenis esimeses mängus kindla 83:58 võidu.

Kodumeeskond TalTech võitis avaveerandi 18:14, aga Keila hoidis võõrustajaid teise veerandaja alguses ligi kolm minutit nullil ning läks ise mängu juhtima. Kuigi Morrise korv 13 sekundit pärast teise poolaja algust tõi tabloole Keila 37:32 edu, kuulus ülejäänud kohtumine selgelt TalTechile.

TalTech tegi kolme ja poole minutiga 11:0 vahespurdi, võitis kolmanda perioodi 24:12 ja viskas siis otsustava veerandaja esimesest 16 punktist 14. Teine poolaeg kuulus kodumeeskonnale skooriga 51:23.

Viis TalTechi meest kogusid kahekohalise punktisumma, neist enim, 15, sai kirja Ran Andre Pehka. Kunagise Eesti koondise tagamängija poeg lisas ka üheksa lauapalli. Oreoluwapu Idowu viskas Keila kasuks 15 punkti ja võttis üheksa lauapalli.

Veerandfinaalseeriad mängitakse kolme võiduni, selle paari võitja kohtub poolfinaalis BC Kalev/Cramo ja Keila Coolbeti vastasseisu võitjaga.