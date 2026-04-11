TalTech võitis avamängus Keila KK vastu teise poolaja 28 punktiga

Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpalli Eesti meistriliiga play-off'is läks TalTech/ALEXELA oma veerandfinaalseeriat Keila KK vastu juhtima, kui teenis esimeses mängus kindla 83:58 võidu.

Kodumeeskond TalTech võitis avaveerandi 18:14, aga Keila hoidis võõrustajaid teise veerandaja alguses ligi kolm minutit nullil ning läks ise mängu juhtima. Kuigi Morrise korv 13 sekundit pärast teise poolaja algust tõi tabloole Keila 37:32 edu, kuulus ülejäänud kohtumine selgelt TalTechile.

TalTech tegi kolme ja poole minutiga 11:0 vahespurdi, võitis kolmanda perioodi 24:12 ja viskas siis otsustava veerandaja esimesest 16 punktist 14. Teine poolaeg kuulus kodumeeskonnale skooriga 51:23.

Viis TalTechi meest kogusid kahekohalise punktisumma, neist enim, 15, sai kirja Ran Andre Pehka. Kunagise Eesti koondise tagamängija poeg lisas ka üheksa lauapalli. Oreoluwapu Idowu viskas Keila kasuks 15 punkti ja võttis üheksa lauapalli.

Veerandfinaalseeriad mängitakse kolme võiduni, selle paari võitja kohtub poolfinaalis BC Kalev/Cramo ja Keila Coolbeti vastasseisu võitjaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

20:08

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

10.04

Knicks alistas Celticsi, LeBron oli lähedal kolmikduublile

10.04

Tiitlikaitsja Fenerbahce kaotas juba viienda mängu järjest

09.04

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise kodumängule Sloveenia vastu

09.04

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

09.04

Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse

08.04

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

08.04

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

08.04

New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

23:02

Bayern lõi Metsale ja St. Paulile viis väravat ning püstitas rekordi

22:59

Otsustava mängu võitnud Viru Sputnik tuli teist korda Eesti hokimeistriks Uuendatud

22:34

ETV spordisaade, 11. aprill

22:06

Ojamets Tartu kaotusest: meil on vaja kuskilt julgust juurde saada

21:41

Eesti saalikoondis võitles MM-valikturniiri avamängus välja viigi

21:30

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

21:02

Naiste koondise koosseisus toimusid koduste valikmängude eel muudatused

20:31

Zirk alistas oma põhialal pea kaheaastase vahe järel taas kahe minuti piiri

20:08

19:18

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville Uuendatud

19:02

Rae võttis naiste võrkpalli finaalseeria avamängus kindla võidu

18:54

Sinjavski kuulus esmakordselt Baniku särgis algkoosseisu

18:25

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis Uuendatud

18:00

Serviti pääses kodupubliku ees Balti liiga finaali

17:40

Üllatuskaotuse saanud Arsenal paotas tiitliheitluses Cityle ust

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

19:18

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville Uuendatud

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

21:30

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

13:45

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

08:08

Männama masin käis külili, aga Ungarist tuli siiski neljas koht

14:27

Legendaarsest MM-valikmängust möödus veerand sajandit

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

