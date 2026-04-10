Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

Pärnu Transcom.
Pärnu Transcom. Autor/allikas: Transcom Pärnu/Facebook
Reedel tehti Pärnu spordihallis algust korvpalli Eesti meistriliiga play-off'idega, mille avamängus alistas võõrustaja Transcom Pärnu Viimsi kuue punktiga.

Viimsi läks avaveerandil kaheksaga juhtima ning külalised juhtisid ka suurema osa teisest veerandist, poolajapausile mindi Viimsi ühepunktilisel eduseisul. Kolmanda veerandi alguses läks Viimsi veel korra kuuega ette, aga Pärnu skooris ühel hetkel üheksa vastuseta punkti ja saavutas 11-punktilise edu.

Võõrustaja edu paisus otsustaval veerandil 13-punktiliseks ja kuigi Viimsi lõpetas tugevalt ning jõudis 10:0 spurdiga kolme silma kaugusele, vormistas Pärnu kodusaalis 87:81 (19:24, 27:23, 30:19, 11:15) võidu.

Aleksander Oliver Hint kogus võitjate eest 18 punkti, üheksa lauapalli ja viis korvisöötu, Hendrik Eelmäe lisas omalt poolt 13 punkti ja nii Gregor Ilves kui ka Yusuf Mohamed viskasid 12 punkti. Viimsi eest viskas mängujuht Kaspar Kuusmaa 22 punkti, Kevin Baker panustas 20 punktiga.

Veerandfinaalseeriad mängitakse kolme võiduni, Pärnu ja Viimsi paari võitja kohtub poolfinaalis Eesti-Läti liiga põhiturniiri esinumbri Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga.

Teises tabelipooles lähevad ühes veerandfinaalis vastamisi BC Kalev/Cramo ja Keila Coolbet, teises TalTech/Alexela ja Keila Korvpallikool.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

