Serviti pääses kodupubliku ees Balti liiga finaali

Käesoleval nädalavahetusel jagatakse Põlva Mesikäpa Hallis välja käsipalli Balti liiga medalid. Eesti klubidest astus esimesena võistlustulle põhiturniiri esikohaga lõpetanud ja finaalturniiri korraldav Põlva Serviti, kes alistas poolfinaalis Vilniuse VHC Šviesa 31:29 (16:16).

Serviti jäi koduväljakul 0:4 kaotusseisu, siis viskasid Põlva esimesed väravad Jürgen Rooba, Kermo Saksing ja Stanislav Kholodiuk, kes tegid seisuks 3:5. Serviti saavutas esimese viigiseisu 15. minutil, mil Kholodiuk viskas seisuks 9:9.

Leedu klubi hoidis seejärel Serviti ees edu kuni 21. minutini, mil Hendrik Varul esmalt seisu viigistas ning seejärel meeskonna 13:12 juhtima viis. Esimene poolaeg lõppes siiski 16:16 viigiga.

Teist poolaega alustas Serviti paremini, 40. minutiks juhtis kodumeeskond Rooba väravatest 23:20. Mäng püsis tasavägisena, kuid Serviti saavutas publiku ja väravavahi Jürgen Lepassoni tõrjete pealt hea mineku ning hoidis stabiilselt kolme-väravalist edumaad.

Rebane viskas 46. minutil seisuks 24:21 ning 50. minutil tegi skoori Alfred Timmo, visates seisuks 27:23. 54. minutil teenis Vilniuse meeskonna mängija Tadas Rasakevičius veel punase kaardi ning kuigi 57. minutil jõudis seis veel üheväravalise vaheni, vedasid Ülljo Pihuse väravad Serviti võiduka lõpuni.

Serviti üleplatsimees ning ka kohtumise parimaks mängijaks valitud Jürgen Rooba sai kirja 11 väravat. 5 väravat viskas Tõnis Kase ning 4 väravat viskasid Alfred Timmo ja Mathias Rebane.

"Algus oli vaevaline, kuidagi pehmed olime ja visked olid ebakvaliteetsed. Nemad olid väga valmis ja tulid kiirelt peale, kohe olime 0:4 taga," kommenteeris Rooba.

"Võtsime rünnakul natukene hoogu maha, mõtlesime kaine peaga, proovisime lahendusteni jõuda – see õnnestus ja saime väravaid. Kaitses samamoodi: analüüsisime, proovisime augud kinni lappida ja saime kaitse ka enam-vähem pidama, mille pealt saime juba viiki. Sealt edasi läks punkt-punktis mäng ja lõpuks suutsime ka kiirrünnakuid saada, millega saime vahe sisse, mis ka lõpuni püsis. Homme on uus päev ja ootame kõiki saali kaasa elama!" lisas ta.

Pühapäeval mängib Serviti finaalis algusega 15.30, vastane selgub Mistra ja HC Dragunase paarist.