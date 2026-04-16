Viimsi üle kindla võidu saanud Pärnu jõudis poolfinaali

Pärnu tegi avaveerandi lõpus ja teise perioodi alguses 11:0 vahespurdi, mis kasvatas kodumeeskonna edu 13-punktiliseks. Poolteist minutit enne avapoolaja lõppu vähendas Pere kaugvise Viimsi kaotusseisu korraks kuuepunktiliseks, aga Pärnu vastas sellele 16:1 vahespurdiga ja pärast seda püsis vahe stabiilselt enam kui 20-punktiline.

Kuus meest viskasid Pärnu kasuks kahekohalise punktisumma, neist kolm alustasid neljapäevast veerandfinaali pingilt. Aleksander Hint tõi Pärnule 17 punkti ja 14 lauapalli, nii Yusuf Mohamedi kui Hendrik Eelmäe arvele jäi 13 punkti ja kuus lauapalli. Viimsi resultatiivseim oli 15 punkti visanud Oliver Pere.

Pärnu võitis selle veerandfinaalseeria esimese mängu 87:81 ja teise kohtumise 96:81. Kolm-null seeriavõiduga liiguvad pärnakad edasi poolfinaali, kus vastaseks on Tartu Ülikool Maks & Moorits.