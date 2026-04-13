Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu

Pärnu Transcom
Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Transcom Pärnu alistas esmaspäeval Viimsi meeskonna võõrsil 96:81 ning läks Eesti korvpalli meistriliiga veerandfinaalseeriat kaks-null juhtima.

Külalismeeskond tabas resultatiivsel avaveerandil oma 19 viskest 13, sealjuures seitsmest kaugviskest viis ning kogus lausa 37 punkti. Teise veerandaja alguses suurendas Pärnu oma eduseisu juba 18-punktiliseks, aga Viimsi lõpetas avapoolaja minispurdiga ning läks vaheajale 45:52 kaotusseisus.

Teise poolaja alguses kahanes Pärnu edu kolmepunktiliseks, aga külalised vastasid sellele 12:2 vahespurdiga ning turvaline edu püsis ka otsustaval veerandajal. Lõpusireeniks oli tablool pärnakate 96:81 võit.

Pärnu resultatiivseim oli Devin Harris, kelle arvele jäi 21 punkti, kuus lauapalli ning viis vaheltlõiget ja viis korvisöötu. Hendrik Eelmäe lisas 15 punkti ja kuus lauapalli. Jorgen Rikberg tõi Viimsile 21 punkti ja kuus lauapalli, Kaspar Kuusmaa lisas 17 punkti.

Kolme võiduni peetava seeria kolmas mäng toimub neljapäeval Pärnu spordihallis.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo