Rae pööras kaotusseisu võiduks ja jõudis finaali

Kolme võiduni peetud seeria esimeses kohtumises 3:0 ja teises samuti 3:0 võidu võtnud Rae oli edukas ka kolmandas vastasseisus, saavutades koduses Jüri Spordihoones 3:1 (20:25, 25:15, 25:19, 25:14) võidu. Seega kaotas Viljandi võistkond tänavusel hooajal seitsmest omavahelisest mängust kuus, ainus võit võeti Eesti karikavõistluste veerandfinaali korduskohtumises, vahendab Volley.ee.

Esimeses geimis 29-protsendiliselt rünnakuid lahendanud Rae tõstis teises geimis protsendi 47-ni ja näitas kolmandas 43-protsendilist efektiivsust. Eriti hoos oldi neljandas geimis, lahendades punktiks koguni 59 protsenti rünnakutest. Kogu mängu kokkuvõttes oli protsent 42. Viljandlannad vastasid 27-protsendilise rünnakuefektiivusega.

Võitjad lõid seitse ässa ja kogusid 11 blokipunkti, Viljandi naiskonna arvele märgiti neli serviässa ja kuus blokipunkti.

Võõrustajate punktid jagunesid ühtlaselt, resultatiivseimana kogus Kristel Allorg 19 punkti. Silvia Pertens rõõmustas kodupublikut 17, Anna Gontsarova 16 ja mängu parimaks valitud Mia Marta Kersa kaheksa punktiga. Viljandi võistkonna parimaks nimetatud Erle Püvi lõpetas kohtumise 14 punktiga. Ragne Dimitrijev tõi viljandlannadele 12 ja Maria Allik 10 punkti.

Teises poolfinaalpaaris lahutab Tartu Ülikool/Bigbanki finaalist üks võit, kui esimese vastasseisu 3:1 paremuse järel mängiti laupäeval tiitlikaitsja TalTech/Nordaid üle 3:0 (25:20, 25:18, 25:20) tulemusega.

Tartu võistkonna jaoks muudab võidu magusamaks asjaolu, et avageimis lahendati rünnakuid silmapaistvalt 52- ja kogu kohtumise kokkuvõttes 40-protsendiliselt. Kodusaalis mänginud TalTech näitas esimeses geimis 44-protsendilist rünnakuefektiivsust, kuid teises oli näitaja vaid viis protsenti – võõrustajate 22-st rünnakust lõppes edukalt vaid üks. Kolme geimi kokkuvõttes oli koduvõistkonna rünnakuefektiivsus 29 protsenti. Blokipunkte kogusid mõlemad võistkonnad viis.

Nora Lember panustas võitu 14 punkti ja näitas kasutegurit +2. Kairin Tammel lisas 11 ning Liisbet Pill, Ingris Suvi ja Laura-Liisa Maiste kaheksa punkti. Tallinna võistkonna poolel jõudis ainsana kahekohalise tulemuseni Maren Mõrd, kogudes kümme punkti. Dzintra Lember assisteeris üheksa ja Sirli Tänav kaheksa punktiga.

Seeria kolmas kohtumine, mis Tartu võistkonna võidu korral jääb viimaseks, toimub pühapäeval kell 16 Tartu Ülikooli Spordihoones.