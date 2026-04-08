Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

Avaringis vaba olnud ja vaid 51 minutiga konkurentsist langenud Medvedev jõudis seejuures alles hiljuti Indian Wellsi turniiri finaali, kus tuli tunnistada teise itaallase Jannik Sinneri paremust.

29-aastase Berrettini jaoks oli tegemist aga märkimisväärse saavutusega. Temast sai viimase kümne aasta jooksul esimene mees, kes võitnud maailma tipp-10 mängijat geimigi kaotamata. Viimati sai sellega 2016. aasta Rooma Mastersil hakkama belglane David Goffin, kes oli toona üle tšehh Tomaš Berdychist.

Alates 1973. aastast, kui loodi maailma edetabel, on seda juhtunud vaid viiel korral. Pärast kahte intsidenti 1980. aastatel suutis seda ka 2005. aastal Roger Federer, kes oli Masters Cupi turniiril üle argentiinlasest Gaston Gaudiost.

Pärast seda, kui 1990. aastal loodi ATP Masters 1000 tase, on tegemist alles teise korraga, kui mängija on jõudnud 16 parema hulka geimigi kaotamata ja olles samal ajal osalenud mõlemas eelnevas mängus.

Nimelt kohtus Berrettini tänavuse Monte Carlo turniiri avaringis hispaanlase Roberto Bautista-Agutiga, kelle vastu juhtis 4:0, mispeale andis vastane loobumisvõidu.

Esimesena jõudis nendel tingimustel kaheksandikfinaali austraallane Lleyton Hewitt, kes tegi seda 2002. aasta Cincinnati Mastersil.