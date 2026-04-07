Tiitlikaitsja Alcaraz loovutas vastasele neli ja Sinner kolm geimi

Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Monte Carlo kõrgeima taseme ATP tenniseturniiril alustasid favoriidid Carlos Alcaraz (ATP 1.) ja Jannik Sinner (ATP 2.) veenvate võitudega.

Mullu sel turniiril esimest korda triumfeerinud Alcaraz alustas tiitlit kaitsmist teisest ringist, kus läks vastamisi argentiinlase Sebastian Baeziga (ATP 65.), kes oli avaringis 7:5, 7:5 üle Šveitsi vanameistrist Stan Wawrinkast (ATP 104.).

Alcaraz pani argentiinlase paika veidi enam kui tunniga, loovutades esimeses setis vastasele ühe geimi ja teises setis kolm geimi. Maailma esireket võitis oma esimeselt servilt 83 protsenti mängitud punktidest ning realiseeris kümnest murdepallist viis. Alcarazi järgmine vastane selgub paarist Tomas Martin Etcheverry (ATP 30.) - Terence Atmane (ATP 45.).

Kuna eelmisel aastal samal ajal kandis Alcarazi suur rivaal Sinner võistluskeeldu, siis nüüd on itaallasel väga hea võimalus Monte Carlo või mõne järgneva turniiriga taas maailma esireketiks tõusta. Alcarazi parim lootus Monte Carlos on, et Sinner langeb konkurentsist välja enne poolfinaali.

"Varem või hiljem kaotan esikoha. Ma ei tea, kas see juhtub just sel turniiril või mõnel teisel, aga mul on vaja kaitsta väga palju punkte. Isegi kui ma suudan sama hästi mängida kui mullu, siis Jannik teenib ikka punkte juurde ja tuleb lähemale. Annan endast parima ja eks näis, mis juhtub, aga hetkel üritan selle peale mitte mõelda," rääkis Alcaraz teisipäevase matši järel.

Sinner kohtus teisipäeval teises ringis Ugo Humbert'iga (ATP 34.). Kui esimeses setis osutas prantslane vastupanu, saades kätte kolm geimi, siis teise seti võitis Sinner nulliga. "Minu poolt oli hea esitus. Esimene turniir saviliivakattel ei ole kunagi lihtne," märkis maailma teine reket kohtumise järel.

Sinner kohtub kolmandas ringis kas 16. asetatud Francisco Cerundolo (ATP 19.) või Tomaš Machaciga (ATP 53.).

Toimetaja: Henrik Laever

Tiitlikaitsja Alcaraz loovutas vastasele neli ja Sinner kolm geimi

Tiitlikaitsja Alcaraz loovutas vastasele neli ja Sinner kolm geimi

