NBA tahaks ikkagi Euroliigaga koostööd teha

NBA komisaar Adam Silver Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Euroopa korvpalliturule siseneva Põhja-Ameerika korvpalliliiga NBA komisaar Adam Silver ütles, et koostöö olemasoleva Euroliigaga oleks ala tuleviku jaoks kõige mõistlikum otsus.

Eelmise aasta kevadel teatasid NBA ja rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA), et on hakanud arutama ühise Euroopa liiga loomist. Aasta jooksul selgitasid NBA ametnikud, et Euroopa korvpalliturg pole veel täielikult kaetud, seda just eriti Suurbritannia jalgpalliklubide juures.

Teadaolevalt mängiks NBA Europe nime kandvas liigas 16 meeskonda ning esimese hooajaga plaanitakse algust teha 2027. aasta oktoobris.

Euroopa suurim klubisari Euroliiga aga selle plaaniga väga rahul ei ole ja liiga juhid on võtnud pigem kahtleva seisaku. NBA on valinud Euroliigast rääkides pigem diplomaatilise vaatenurga ning keskendunud linnadele, kus suuri korvpalliklubisid veel ei ole.

NBA komisaar Adam Silver pidas eelmisel nädalal liiga investoritega kohtumise järel pressikonverentsi, milles väljendas taaskord, et Põhja-Ameerika hiiglase eesmärk oleks Euroliigaga koostööd teha. Sellele aitaks kaasa asjaolu, et Euroliiga valis jaanuari lõpus uueks tegevjuhiks Chus Bueno, kes töötas varasemalt NBA rahvusvahelise turu juhina.

"Euroopa korvpalli jaoks oleks parim lahendus see, et me teeks seda Euroliigaga koos. Me oleme mõelnud välja süstemaatilise lähenemise, kuidas korvpalli Euroopas kasvatada. See hõlmab riiklike liigade toetamist ning koostööd Euroliiga ja ka FIBA-ga," rääkis Silver.

31. märts tähistab tähtaega, mil NBA projekti investeerimisest huvitatud osapooled oma taotluse esitama peavad. Liigaga liitumiseks on klubidel vaja välja käia 500 miljonit dollarit, mida portaali Eurohoops andmeil ükski Euroopa klubi maksta ei plaani. Lombitaguseid investoreid aga jagub ning peamiselt on sihikule võetud just London, Rooma ja Pariis.

2024. aastal tegi NBA Euroliigale pakkumise, mille raames oleks NBA saanud Euroliigas enamusosaluse. Tol ajal oli Euroliiga väärtuseks hinnatud üks miljard eurot, kuid liiga lükkas selle pakkumise kiirelt tagasi ning hiljuti hinnati liiga väärtust 3,2 miljardi euro vääriliseks.

Euroliiga juhatus koguneb 14. aprillil, et liiga tuleviku üle arutada. Üheks teemaks on liigasse veel kahe meeskonna toomine, mille tulemusena läheks liiga tõenäoliselt üle ka konverentside süsteemile, mis on kasutusel ka NBA-s. Euroliiga uus tegevjuht kinnitas hiljuti La Gazzettale, et kaks Euroopa korvpallihiidu - Madridi Real ja Istanbuli Fenerbahce - pole liigaga lepingupikendust sõlminud ning on arutanud NBA Europe'iga liitumist. Bueno lisas, et Real on algusest peale NBA projektiga liitumisele mõelnud.

