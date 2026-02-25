X!

Tuleva aasta korvpalli Meistrite liiga finalistid saavad koha NBA Europe'is

Mullu Meistrite liigas võidutsenud Unicaja
Mullu Meistrite liigas võidutsenud Unicaja Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Wolter
Korvpalliportaal Eurohoops kirjutas kolmapäeval, et järgmise hooaja Meistrite liiga kaks finalisti kindlustavad automaatselt koha NBA Euroopa liigas.

FIBA teatas hiljuti Meistrite liigas osalevatele võistkondadele, et järgmisel hooajal saavad mõlemad finaali jõudnud klubid koha NBA Euroopa liigas ehk NBA Europe'is.

NBA Euroopa projekti kuulub teadaolevalt 16 meeskonda ning esimese hooajaga plaanitakse algust teha 2027. aasta oktoobris. 12 meeskonda oleksid alalised, kuid ülejäänud neli tiimi selguksid kvalifikatsiooni teel ning Meistrite liiga on üks peamisi teekondasid, kuidas meeskonnad liigasse pääseks.

NBA arendab liigat koos rahvusvahelise korvpalliliiduga (FIBA) ning nn NBA Europe oleks otsene konkurent juba olemasolevale Euroliigale, aga NBA ambitsioon on laieneda Euroopa suurlinnadesse, kus suuri korvpalliklubisid veel ei ole. Nii on arutatud korvpalliklubide loomist näitaks Inglismaa jalgpallihiidude juurde, aga üks variant on tuua klubisid üle ka Euroliigast endast. Klubid nagu Madridi Real Istanbuli Fenerbahce ja Villeurbanne'i ASVEL pole Euroliigaga veel lepingupikendust sõlminud.

Euroliiga vahetas jaanuari lõpus tegevjuhti ning leedulase Paulius Motiejunase asemel tuli ametisse hispaanlane Jesus Bueno, kes töötas 12 aastat NBA kontoripoolel. Euroliiga toonitas pressiteates, et liiga juhatus on pühendunud korvpalli arendamisele ja kasvatamisele üle Euroopa, aga NBA näeb turus veelgi suuremat potentsiaali.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

