Riia VEF teenis avamängus Valmiera üle võidu

Riia VEF Autor/allikas: @m_goldbergs/VEF Riga
Kui Tartu Ülikool Maks & Moorits alustas laupäeval korvpalli Eesti-Läti liiga poolfinaali võidukalt, siis pühapäeval lõppes teise seeria avamäng Riia VEF-i paremusega.

Koduväljakul pea tuhande pealtvaataja ees mänginud VEF asus varakult mängutempot dikteerima ning läks teise veerandi lõpus 11 punktiga juhtima. Valmieral õnnestus poolajapausi järel seis viigistada, aga otsustava veerandi eel taastas VEF 11-punktilise edu.

Neljandal veerandil suutsid külalised vahe seitsmele punktile lihvida, aga VEF spurtis seejärel 12 punktiga juhtima ning vormistas seeria avamängus 79:67 (21:18, 20:20, 23:18, 15:11) võidu.

Curtis Hollis tõi võitjatele 17 punkti ja üheksa lauapalli, Kristaps Kilps lisas omalt poolt 15 silma ning Brandon Huffman kogus 13 punkti ja 16 lauapalliga vinge kaksikduubli. Valmiera resultatiivseim oli 14 punkti ja kümne lauaga samuti kaksikduubli teinud Omar Pajic.

Teises poolfinaalis sai Tartu Ülikool Maks & Moorits avamängus BC Kalev/Cramo üle 13-punktilise võidu. Mõlema seeria teine kohtumine toimub kolmapäeva õhtul, finaali pääsemiseks on vaja kaht võitu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

20:58

Riia VEF teenis avamängus Valmiera üle võidu

10:39

Milwaukee üheksa hooaega kestnud seeria lõppes suure kaotusega

28.03

Kullamäe kuumast viskekäest võiduks ei piisanud

28.03

Kuusmaa: meie mäng ei sõltu ühest või kahest mängijast

28.03

Tartu Ülikool alistas avamängus Kalev/Cramo 13 punktiga

28.03

Suurorg vedas Trefli tabeliliidri vastu võiduni, edukas oli ka Legia

28.03

Hermeti tõhus viskekontsert ei päästnud Dijoni kaotusest

28.03

James tegi koos pojaga ajalugu, Jokic kogus taas kolmikduubli

27.03

Ülikooli vahetav Vaaks treenib taas Viimsi meeskonnaga

27.03

Detroit Pistons trügib idakonverentsi võidu suunas

26.03

Baskonia kirstunaelaks sai Moneke

26.03

Veesaare endine treener: mul on juba üks paremaid töökohti

26.03

Murray viskas 53 punkti ja Jokic oli ülilähedal 20-20-20 mängule

25.03

Põnevusmängu lisaajal enda kasuks kallutanud Kalev/Cramo pääses poolfinaali

25.03

NBA laieneb ilmselt Seattle'isse ja Las Vegasesse

videod

sport.err.ee uudised

21:31

Robin Kool juhtis oma tiimi Rotterdamis võidule

21:27

Galerii: Viru Sputnik läks 1300 pealtvaataja ees finaalseeriat 2:0 juhtima Uuendatud

20:58

Riia VEF teenis avamängus Valmiera üle võidu

20:29

Alev suusatas Norra meistrivõistluste maratonil välja 19. koha

20:03

Mäsak võttis Poznani EK-etapil domineeriva võidu

19:34

Pärnu lõpetas poolfinaalseeria Võru Barrusega neljandas mängus

18:44

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

18:39

Tottenhami peatreener pidas vastu poolteist kuud

18:11

TÜ/Bigbank alistas TalTechi kolmandat korda, finaalis ootab Rae Spordikool

17:43

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

17:09

Vingegaard lisas oma auhinnakappi Kataloonia velotuuri karika

16:31

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

16:18

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

16:01

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

15:45

MK-hooaeg lõppes Lindviki võiduga, Stoch ja Fettner jätsid hüvasti

loetumad

16:01

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

11:56

Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

16:31

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

28.03

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

28.03

Henry Sildaru jäi pargisõidus Ruudi järel teiseks, Revjagin tegi MK-debüüdi

28.03

Katrina Lehis tuli MK-etapil teisele kohale Uuendatud

16:18

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

28.03

Prantsuse jäätantsijad võitsid hiilgava esitusega järjekordse kulla Uuendatud

28.03

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

