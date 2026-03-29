Riia VEF teenis avamängus Valmiera üle võidu

Kui Tartu Ülikool Maks & Moorits alustas laupäeval korvpalli Eesti-Läti liiga poolfinaali võidukalt, siis pühapäeval lõppes teise seeria avamäng Riia VEF-i paremusega.

Koduväljakul pea tuhande pealtvaataja ees mänginud VEF asus varakult mängutempot dikteerima ning läks teise veerandi lõpus 11 punktiga juhtima. Valmieral õnnestus poolajapausi järel seis viigistada, aga otsustava veerandi eel taastas VEF 11-punktilise edu.

Neljandal veerandil suutsid külalised vahe seitsmele punktile lihvida, aga VEF spurtis seejärel 12 punktiga juhtima ning vormistas seeria avamängus 79:67 (21:18, 20:20, 23:18, 15:11) võidu.

Curtis Hollis tõi võitjatele 17 punkti ja üheksa lauapalli, Kristaps Kilps lisas omalt poolt 15 silma ning Brandon Huffman kogus 13 punkti ja 16 lauapalliga vinge kaksikduubli. Valmiera resultatiivseim oli 14 punkti ja kümne lauaga samuti kaksikduubli teinud Omar Pajic.

Teises poolfinaalis sai Tartu Ülikool Maks & Moorits avamängus BC Kalev/Cramo üle 13-punktilise võidu. Mõlema seeria teine kohtumine toimub kolmapäeva õhtul, finaali pääsemiseks on vaja kaht võitu.