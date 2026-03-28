Antonelli suurepärane hoog jätkus ka Jaapani GP kvalifikatsioonis

Kimi Antonelli (Mercedes) Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Vormel-1 MM-sarja Jaapani GP-etapi kvalifikatsiooni võitis ka eelmisel etapil esikohalt startinud ning karjääri esimese võidu võtnud Kimi Antonelli (Mercedes).

Hiina GP võitnud 19-aastane itaallane sai Jaapani Suzuka ringrajal parimaks ringiajaks 1.28,778, millega edestas tiimikaaslast George Russellit 0,298 sekundiga.

Mercedese masinad on kolmandat sõitu järjest esimeses stardirivis, neile järgnevad Oscar Piastri (McLaren; +0,354), Charles Leclerc (Ferrari; +0,627), Lando Norris (McLaren; +0,631) ning seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Ferrari; +0,789).

Max Verstappeni (Red Bull) kvalifikatsioon läks aia taha, kui neljakordne maailmameister teises sessioonis välja langes. "Auto hüppab igas kurvis, sellega on nii keeruline sõita. Täiesti ettearvamatu!" ütles ta pärast kvalifikatsiooni. "Arvasime, et saime selle korda, aga sellega ei saa sõita. Meil on suuremaid muresid, mida ma teile selgitada ei saa. Oleme jõudnud punkti, kus selle autoga lihtsalt ei saa sõita."

Mercedes on tänavust hooaega alustanud tõeliselt fantastiliselt ning teeninud esimese kahe etapiga peaaegu et maksimaalsed punktid, kaotades punkte vaid Hiina sprindisõidus, kus Russell ikkagi esikoha pälvis.

Russell on 51 punktiga MM-sarja üldliider ja Antonelli 47 punktiga teine, neile järgnevad Ferrari mehed Leclerc (34 p) ja Hamilton (33 p). Viiendal kohal on Ollie Bearman (Haas; 17 p), kellele järgneb valitsev maailmameister Norris (15 p).

Jaapani GP algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell 8.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

vormeliuudised

09:53

Antonelli suurepärane hoog jätkus ka Jaapani GP kvalifikatsioonis

27.03

Piastri edestas teisel treeningul Mercedeseid

25.03

Alonso hilineb rõõmsal põhjusel Jaapani GP-le

23.03

Eesti naisvõidusõitja Anna-Maria Mäeots: mehed on hulljulgemad

21.03

Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

15.03

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

15.03

Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

14.03

Antonellist sai noorim vormel-1 etapi kvalifikatsioonivõitja

13.03

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

09.03

Klaar hooaja avaetapist: Mercedes on teinud kõige parema kodutöö

08.03

Vormel-1 hooaeg algas Mercedese kaksikvõiduga, Piastri katkestas soojendusringil

07.03

Mercedesed hõivasid esirea, Verstappen sõitis vastu seina

06.03

F1 sõitjad kohanesid esimestel treeningutel uute mootoritega

31.01

Barcelonas sai kõige kiirema ringiaja kirja Hamilton

27.01

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

sport.err.ee uudised

11:00

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

10:49

James tegi koos pojaga ajalugu, Jokic kogus taas kolmikduubli

10:40

USA politsei pidas Tiger Woodsi kinni joobes juhtimise pärast

10:14

Lehis pääses ainsa eestlasena Astana MK-etapil kaheksandikfinaali

09:53

Antonelli suurepärane hoog jätkus ka Jaapani GP kvalifikatsioonis

09:24

Eesti U-18 võrkpallikoondis jäi viies geimis Rumeeniale alla

08:57

Eesti jalgpallikoondis kohtub Rwanda turniiri finaalis võõrustajaga

08:25

TÄNA OTSE | Selevko läheb MM-il vabakavale vastu kolmandalt kohalt

08:05

Saarma naasis ligi kahekuuliselt vigastuspausilt väljakule

06:50

Gerd Kanter: spordis peab noor ise tahtma tippu jõuda

27.03

Golfilegend Woods seadis jälle autoroolis elusid ohtu

27.03

Petrõkina tõusis vabakavaga seitsmendaks, Sakamoto jättis hüvasti kuldselt Uuendatud

27.03

ETV spordisaade, 27. märts

27.03

VIDEO | Petrõkina tegi vabakavaga taas Eesti iluuisuajalugu

27.03

Mägi vastastest valiksarjas: lonkame nendega võrreldes üht jalga

loetumad

27.03

Petrõkina tõusis vabakavaga seitsmendaks, Sakamoto jättis hüvasti kuldselt Uuendatud

27.03

Eesti jalgpallikoondis vajas Keenia alistamiseks penaltiseeriat Uuendatud

27.03

VIDEO | Petrõkina tegi vabakavaga taas Eesti iluuisuajalugu

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha

27.03

Olümpiavõitjad olid parimad ka MM-i rütmitantsus Uuendatud

06:50

Gerd Kanter: spordis peab noor ise tahtma tippu jõuda

26.03

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

26.03

Eestlased tegid Tai velotuuril igavusest nalja, mis päädis vahefiniši võiduga

08:25

TÄNA OTSE | Selevko läheb MM-il vabakavale vastu kolmandalt kohalt

27.03

Vähemusse jäänud Prantsusmaa vutikoondis sai ikkagi Brasiiliast jagu

