Antonelli suurepärane hoog jätkus ka Jaapani GP kvalifikatsioonis

Hiina GP võitnud 19-aastane itaallane sai Jaapani Suzuka ringrajal parimaks ringiajaks 1.28,778, millega edestas tiimikaaslast George Russellit 0,298 sekundiga.

Mercedese masinad on kolmandat sõitu järjest esimeses stardirivis, neile järgnevad Oscar Piastri (McLaren; +0,354), Charles Leclerc (Ferrari; +0,627), Lando Norris (McLaren; +0,631) ning seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Ferrari; +0,789).

Max Verstappeni (Red Bull) kvalifikatsioon läks aia taha, kui neljakordne maailmameister teises sessioonis välja langes. "Auto hüppab igas kurvis, sellega on nii keeruline sõita. Täiesti ettearvamatu!" ütles ta pärast kvalifikatsiooni. "Arvasime, et saime selle korda, aga sellega ei saa sõita. Meil on suuremaid muresid, mida ma teile selgitada ei saa. Oleme jõudnud punkti, kus selle autoga lihtsalt ei saa sõita."

Mercedes on tänavust hooaega alustanud tõeliselt fantastiliselt ning teeninud esimese kahe etapiga peaaegu et maksimaalsed punktid, kaotades punkte vaid Hiina sprindisõidus, kus Russell ikkagi esikoha pälvis.

Russell on 51 punktiga MM-sarja üldliider ja Antonelli 47 punktiga teine, neile järgnevad Ferrari mehed Leclerc (34 p) ja Hamilton (33 p). Viiendal kohal on Ollie Bearman (Haas; 17 p), kellele järgneb valitsev maailmameister Norris (15 p).

Jaapani GP algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell 8.