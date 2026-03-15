X!

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

Kimi Antonelli
Vormel-1 MM-sarja hooaja teise etapi Hiinas võitis itaallane Kimi Antonelli (Mercedes), kes edestas 5,515 sekundiga tiimikaaslast George Russelli.

19-aastasest Antonellist sai seega vormel-1 ajaloo nooruselt teine etapivõitja pärast Max Verstappenit, eks oli 2016. aastal Hispaanias triumfeerides 18 aasta ja 228 päeva vanune.

Parimalt stardipositsioonilt teele läinud itaallase nimele jäi ka võistluste kiireim ring. Tema ja Russelli järel mahtus kolmandana pjedestaalile stardi järel juhtima asunud Lewis Hamilton, kes polnud Ferrariga seda varem suutnud (+25,267).

Seitsmekordne maailmameister suutis edestada võistkonnakaaslast Charles Leclerci (+28,894). Neile järgnesid Oliver Bearman (Has; +57,268) ja Pierre Gasly (Alpine; +59,647).

Võistluse esimesel poolel olid Mercedesed ja Ferrarid pidevas võitluses. Hiljem pidasid tihedat duelli aga Hamilton ja Leclerc omavahel.

Aegade noorim etapivõitja ja kaheksandalt kohalt teele läinud Verstappen (Red Bull) kuulus katkestajate sekka. Ta sai kirja 46 ringi, aga siis tabas tema masinat tehniline rike ja neljakordne maailmameister keeras boksi.

Veelgi suurem katastroof tabas McLarenit. Eelmise hooaja täielik valitseja ei saanud kummagi masinaga liikvele, sest nii Lando Norrist kui ka Oscar Piastrit segasid tehnilised probleemid juba enne starti. Võistkonna teatel oli tegemist kahe eraldiseisva juhtumiga ja täpsema põhjuse annab uurimine.

Toimetaja: Siim Boikov

