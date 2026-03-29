Ka Jaapani GP võitnud Antonelli tõusis noorimaks F1 sarja üldliidriks

Kimi Antonelli Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Vormel-1 hooaja kolmanda etapi Jaapanis võitis noor itaallane Kimi Antonelli (Mercedes), kes kerkis ka sarja üldliidriks.

19-aastasel Antonellil oli pühapäeval õnne: rivaalid Oscar Piastri ja George Russell olid just käinud boksis, kui Haasi sõitja Oliver Bearman tegi avarii, mis tõi rajale turvaauto ning lubas itaallasel oma boksipeatuse järel esikoha säilitada.

Antonelli järel oli teine Piastri (McLaren), kolmanda koha teenis Charles Leclerc (Ferrari). Neljas oli teine Mercedese sõitaj George Russell ning viiendana ületas finišijoone tiitlikaitsja Lando Norris (McLaren).

"Mul vedas turvaautoga, aga meie kiirus oli suurepärane," sõnas Antonelli pärast võitu tiimiraadiosse. Ka Hiinas esikoha teeninud Antonelli on nüüd Russelli ees üheksapunktilise eduga sarja üldliidriks, viimati teenis Itaalia sõitja kaks järjestikust võitu 1953. aastal, kui sellega sai hakkama Alberto Ascari.

Toimetaja: Anders Nõmm

