Sinner ja Zverev pidid võidu nimel pingutama

Eelmises ringis vaid viis geimi loovutanud Sinner pidi 16 parema seas võidu nimel märksa rohkem vaeva nägema, saades ameeriklasest Alex Michelsenist (ATP 40.) jagu 7:5, 7:6 (4). Tie-break'is pääses seejuures Michelsen juhtima 3:1, kuid Sinner võitis järgmisest seitsmest punktist kuus.

Esimesel servil koguni 90 protsenti (38/42) punktidest võitnud Sinner lubas vastasele ainult kaks murdevõimalust, millest Michelsen suutis ära kasutada ühe. Tähelepanuväärne oli ka see, et Sinner ei teinud 15 serviässa kõrval mitte ühtegi topeltviga. "Ma ei tunne, et oleksin mänginud oma parimat tennist. Püüdsin lihtsalt leida viisi, kuidas edasi pääseda," sõnas itaallane mängu järel.

Sinner kohtub veerandfinaalis 18. asetatud argentiinlase Francisco Cerundologa (ATP 19.), kes oli 6:4, 6:3 üle prantslasest Ugo Humbert'ist (ATP 34.). Edu korral võib maailma teise reketi vastaseks poolfinaalis olla Zverev.

Sakslane alistas 16 parema seas 7:6 (4), 7:6 (1) tulemusega kvalifikatsioonist alustanud prantslase Quentin Halys'i (ATP 111.) ja läheb veerandfinaalis vastamisi 19. paigutusega Frances Tiafoega (ATP 20.). Tiafoe lõpetas 6:4, 1:6, 6:4 võiduga prantslase Terence Atmane'i (ATP 53.) teekonna.

Ülejäänud kahes veerandfinaalis mängivad omavahel Jiri Lehecka (ATP 22.) - Martin Landaluce (ATP 151.) ja Tommy Paul (ATP 23.) - Arthur Fils (ATP 31.).

Naiste turniiril selgusid esimesed poolfinalistid, kui Coco Gauff (WTA 4.) alistas Belinda Bencici (WTA 12.) 6:3, 1:6, 6:3 ning Karolina Muchova (WTA 14.) sai 7:5, 7:6 (5) võidu Victoria Mboko (WTA 9.) üle. Teine poolfinaalpaar saab paika kolmapäeval, kui omavahel madistavad Arina Sabalenka (WTA 1.) - Hailey Baptiste (WTA 45.) ja Jelena Rõbakina (WTA 2.) - Jessica Pegula (WTA 5.).