Rovanperä avapäev vormeliroolis läks lörri

Kolmapäevast reedeni toimuvad Suzuka ringrajal Super Formula testisõidud ja soomlane saab proovida KCMG võistkonna masinat.

Kolmapäeva hommikul oli kahekordne autoralli maailmameister selgelt aeglaseim, kaotades kiireimat aega näidanud Igor Fragale enam kui seitsme sekundiga.

Seejuures eelviimane oli tänavu Alpine F1 tiimist hundipassi saanud Jack Doohan, kes edestas sellegipoolest soomlast enam kui kolme sekundiga.

Rovanperä pidanuks kaasa tegema ka pärastlõunasel sessioonil, aga Jaapani meedia teatel haigestus ja jäi kõrvale. Algselt oli plaan teha kaasa kogu testiperiood ehk nüüd on teadmata, kas ta neljapäeval ja reedel osaleb.

Tänavu autorallist loobumisest teatanud Rovanperä sõidab järgmisel aastal Super Formula sarjas, mille hooaeg kestab aprillist novembrini. Enne seda peaks ta aga võistlema jaanuaris Austraalias toimuval Formula Regional Oceania Trophy lühisarjas, mis kestab kuu aega.