Eesti pararatturid alustasid MK-etappi Tais isiklike parimate tulemustega

Enne võistlust külmetanud Juul teenis naiste C5 klassis 16,7-kilomeetrisel rajal kuuenda koha, kaotades päeva parimale, itaallanna Claudia Crettile (26.39) nelja minuti ja 20 sekundiga. Teise koha sai hiinlanna Huiling Li (+00.37) ja kolmanda poolatar Anna Harkowska (+0.44).

Meeste H5 klassis võistlev Lepik sai kirja samuti kuuenda tulemuse, jäädes parimast, hiinlasest Qiangli Liust (26.48) kaheksa minuti ja 16 sekundi kaugusele. Eestlane tundis seejuures, et Tai kuumus tegi talle liiga, mis andis eriti tunda 16,7 kilomeetri pikkuse võistlusmaa teises pooles. Võistlusrada ise meeldis Lepikule.

Liu järel sai teise koha Aleksandr Davidovich (+1.00) ja kolmanda Brasiilia rattur Antonio Macros de Moura (+2.33).

Meeste C4 klassis tegi Anre Nõmme tugevat ühtlast sõitu, kuid teisel ringil tuli tal rinda pista tehnilise rikkega. Kuigi ühel hetkel arvas eestlane, et ei jõuagi finišisse, siis peale nelja minutit rattaketiga toimetamist sai ta siiski uuesti liikuma. Tehnilisel ja künklikul rajal kaotas Nõmme lõpuks võitjale 13 minuti ja 30 sekundiga ning teenis 15. koha.

Päeva parimat aega näitas prantslane Gatien Le Rousseau ajaga 21 minutit ja 53 sekundit, mis teeb keskmiseks kiiruseks 45,79 km/h. Teise ja kolmanda koha said itaallased Andrea Biancalani (+1.26) ja Giacomo Salvalaggio (+1.51).

Sügisest Eesti pararatturite koondist treenima asunud Maaris Meieri sõnul on senine kogemus olnud positiivne. "Olen nendega nüüd neli kuud koostööd teinud. Väljakutse on suur, kuid väga motiveeriv. Samuti on pararattaspordis palju erinevaid aspekte, mida tavaratturina ja -treenerina ei tea. Olen selle ajaga tohutult juba juurde õppinud," ütles Meier.

Grupisõit ootab Juuli ja Nõmmet ees laupäeval ning Lepikut pühapäeval.