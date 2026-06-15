Eliis Paas sekkus oma esimestel tiitlivõistlustel medalimängu

Naiste C2 klass võistles koos C1 ja C3 klassi naistega 52,8-kilomeetrisel võistlusmaal. Kulla pälvinud šveitslanna Flurina Rigling (1:27.28) finišeeris esimeses grupis. Hõbemedali kaela saanud inglanna Amelia Cass kaotas talle ühe minuti ja 27 sekundiga. Pronksile käis tihe heitlus, kuid seekord pidi esimest korda tiitlivõistlustel osalenud Paas finišispurdiga alla vanduma kogenud iirlanna Heather Jamesonile (+11.47).

Naiste C5 klassi võistlusmaa pikkuseks oli 59,4 kilomeetrit. Mari-Liis Juuli soorituse rikkus kohe stardis toimunud kukkumine. Eestlanna võistles siiski lõpuni ja lõpetas kaheksandana. Kolm paremat olid itaallanna Claudia Cretti (1:32.54) ning inglannad Rebecca Newark (+0.01) ja Crystal Lane-Wright (+4.02).

Meeste C4 klassis võitis 79,2-kilomeetrise grupisõidu itaallane Andrea Biancalani (1:49.26), jättes selja taha kaasmaalase Giaccomo Salvalaggio (+00.37) ja poolaka Bartlomiej Bertolini (+0.38). Anre Nõmmel olid kesklinna sillutisel sõites tehnilised probleemid. Nimelt sõitis ta seal ketiluku lahti, mis sai siiski parandatud ja ta sai lõpuks 11. koha.

Ketiga olid sillutatud teedel probleeme ka Janno Lepikul, kes pidi peale esimest ringi soolosõitu tegema. 59,4 kilomeetri pikkuse grupisõidu võitis meeste H5 klassis hollandlane Mitch Valize (1:36.06). Hõbemedali teenis prantslane Loic Vergnaud (+0.01) ja pronksmedali hollandlane Tim de Vries (+0.03). Lepik ületas lõpujoone kuuendana.

Eesti pararatturite koondise peatreeneri Maaris Meieri sõnul tegid head sõidud kõik eestlased, kogudes häid punkte paralümpia reitingutabelisse. Grupisõitudele sarnaselt õnnestusid hästi ka temposõidud, kus Eliis Paas sai viienda, Janno Lepik kuuenda, Mari-Liis Juul seitsmenda ja Anre Nõmme 12. koha.