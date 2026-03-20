Roots sai paarismängus napi võidu ja jõudis poolfinaali

Eesti tennisist Andrea Roots ja tema paariline Tanisha Kashyap (India) said Sharm El Sheikhi W15 ITF-i turniiril napi võidu ja jõudsid poolfinaali.

Kashyap/Roots võitsid Katerina Diatlovat (Ukraina) ja Sarafina Olivia Hanseni (Taani) 6:4, 5:7, 10:8. Teises setis jäi Eesti/India paaril kasutamata neli matšpalli ja nad mängisid maha 5:3 eduseisu. Sellegipoolest alustati otsustavat tie-break'i rahulikult ja Kashyap/Roots läksid kohe ette 3:0 ning suurendasid edu 6:2-le. Vastased jõudsid veel kahel korral ühe punkti kaugusele (8:7 ja 9:8), aga nüüd juba viies matšpall õnnestus Rootsil ja tema paarilisel realiseerida oma servil, vahendab Tennisnet.ee.

Poolfinaalis on Kashyap/Rootsi vastased Madhurima Sawant (India) ja Shiyu Ye (Hiina). Vihma tõttu on Sharm El Sheikhi turniir pisut veninud ja paarismängu finaal peaks seetõttu toimuma pühapäeval.