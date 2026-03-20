X!

Roots sai paarismängus napi võidu ja jõudis poolfinaali

Tennis
Andrea Roots
Andrea Roots Autor/allikas: Eesti Tennise Liit/Igor Pissarev
Tennis

Eesti tennisist Andrea Roots ja tema paariline Tanisha Kashyap (India) said Sharm El Sheikhi W15 ITF-i turniiril napi võidu ja jõudsid poolfinaali.

Kashyap/Roots võitsid Katerina Diatlovat (Ukraina) ja Sarafina Olivia Hanseni (Taani) 6:4, 5:7, 10:8. Teises setis jäi Eesti/India paaril kasutamata neli matšpalli ja nad mängisid maha 5:3 eduseisu. Sellegipoolest alustati otsustavat tie-break'i rahulikult ja Kashyap/Roots läksid kohe ette 3:0 ning suurendasid edu 6:2-le. Vastased jõudsid veel kahel korral ühe punkti kaugusele (8:7 ja 9:8), aga nüüd juba viies matšpall õnnestus Rootsil ja tema paarilisel realiseerida oma servil, vahendab Tennisnet.ee.

Poolfinaalis on Kashyap/Rootsi vastased Madhurima Sawant (India) ja Shiyu Ye (Hiina). Vihma tõttu on Sharm El Sheikhi turniir pisut veninud ja paarismängu finaal peaks seetõttu toimuma pühapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

multimeedia

sport.err.ee uudised

loetumad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo