Raieste klubi jõudis poolfinaali, Jõesaar langes konkurentsist

Raieste ja Murcia alistasid kodusaalis 77:63 Itaalia klubi Pallacanestro Reggiana, kahe mängu kokkuvõttes jäädi peale 162:147.

Vigastust raviv Raieste kordusmängus kaasa ei teinud. Murcia ridades tõid nii David De Julius kui Jonah Radebaugh 14 punkti, lisaks võttis Radebaugh 12 lauapalli. Howard Sant-Roos ja Emanuel Cate lisasid mõlemad 11 punkti. Reggiana parim oli Jaime Echenique 15 punktiga.

Poolfinaalis läheb Murcia vastamisi Thessaloniki PAOK-iga, kes oli kahe mängu kokkuvõttes 181:165 parem Peristerist.

Jõesaare võistkond Sarajevo Bosna alistas kodus ungarlaste Szombathely Falco küll 78:70, aga kahe mängu kokkuvõttes kaotati 144:151.

Jõesaar mängis korduskohtumises 30 minutit, tõi selle ajaga 13 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis kaks tulemuslikku söötu. Bosna resultatiivseim oli Alfonso Plummer 20 punktiga, Michael Young lisas 18 punkti ja võttis üheksa lauapalli. Szombathely parim oli Benedek Varadi 23 punktiga.

Szombathely läheb poolfinaalis vastamisi tiitlikaitsja Bilbao Basketiga, kes oli kahe mängu kokkuvõttes 162:129 parem türklaste Petkimist.

Poolfinaalid mängitakse 1. ja 8. aprillil.