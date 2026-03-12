X!

Raieste klubi võitis veerandfinaali avamängu, Jõesaare oma kaotas

Sander Raieste.
Sander Raieste. Autor/allikas: fiba.basketball
FIBA Euroopa karikasarjas algasid kolmapäeval veerandfinaalid ning võistlustules olid Eesti koondislaste Sander Raieste ja Janari Jõesaare koduklubid.

Raieste ja Murcia teenisid võõrsil napi 85:84 (16:21, 35:21, 21:18, 13:24) võidu Itaalia klubi Reggiana üle. Ligi 16 minutit mänguaega teeninud eestlane ei sooritanud ühtegi pealeviset, aga hankis kuus lauapalli ja patustas ühe isikliku veaga.

Murcia resultatiivseimana tõi 22 punkti Michael Forrest, kes tabas kaheksa sekundit enne lõppu vabaviske, mis viis külalised ühe punktiga juhtima. Reggianale jäi viimase rünnaku õigus, ent Stephen Browni ülikauge kolmene põrkas korvist välja.

Janari Jõesaare koduklubi Bosna võitis ungarlaste Szombathely Falco vastu avapoolaja 44:37, kuid pidi lõpuks tunnistama kodumeeskonna 81:66 (23:23, 23:14, 10:22, 10:22) paremust.

Jõesaar ja Michael Young kogusid Bosna parimatena mõlemad 11 punkti. Eesti koondislane võttis ka kuus lauapalli, andis ühe korvisöödu, sooritas kaks vaheltlõiget ja pani ühe kulbi.

Edasipääsejad selguvad kahe mängu kokkuvõttes, korduskohtumised toimuvad 18. märtsil.

Toimetaja: Henrik Laever

