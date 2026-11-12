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Raieste aitas Murcia eurosarjas suure võiduni

Korvpall
Murcia
Murcia Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallur Sander Raieste klubi Murcia alistas Meistrite liiga alagrikohtumises kodus Bambergi 98:66 (29:19, 21:18, 15:11, 33:18) ja kirjutas tabelisse kolmanda võidu.

Murcia haaras ohjad avaveerandi keskel ja hakkas tasapisi vahet suurendama. Poolajaks oli see 13 punkti (50:37), kolmanda veerandi lõpuks 17 punkti (65:48) ja mängu lõpuks enam kui 30 silma.

14 minutit mänginud Raieste viskas 14 minutiga kuus punkti (kolmesed 2/3), võttis ühe lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike ja kaks viga.

Enim teeneid Murcia võidus oli 21 punkti loopinud guinealasest tagamängijal Souleymane Boumil, Bambergi parim oli 11 punkti kogunud keskmängija Daniel Keppeler.

Murcia jätkab D-alagrupis kolme võidu ja ühe kaotusega. Kreeka klubi Peristeri on võitnud kõik neli senipeetud kohtumist ja Varese on saanud kirja ühe võidu. Bamberg on kaotanud kõik neli senipeetud kohtumist.

Otse järgmisesse faasi pääseb neljaliikmelise alagrupi võitja, kuid teine ja kolmas võistkond peavad läbima vaheringi. Murcial on veel kohtuda võõrsil Peristeri ja Varesega.

Toimetaja: Siim Boikov

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