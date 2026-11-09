Kaspar Sepp aitas Cornelli võiduni

Algkoosseisu kuulunud Sepp mängis 11 minutit ja tõi selle ajaga kuus punkti, võttis kolm lauapalli ja andis kolm tulemuslikku söötu. Cornelli parim oli pingilt sekkunud Jax Abalos 13 punktiga, Quinn Gibson lisas 11 punkti. Keuka ridades tõi Kaleb Nutifafa 17 punkti.

North Dakota State sai ühe võidu kõrvale kolmanda kaotuse, kui võõrsil jäädi 80:91 alla Cal State'ile. Vahetusest mängu sekkunud Karl Poom teenis mänguaega 12 minutit ja selle ajaga punktiarvet avada ei õnnestunud, küll aga võttis ta kaks lauapalli ja andis kaks korvisöötu.

North Dakota resultatiivseim oli Max Iversen 20 punktiga, Cal State'ile tõi Jaden Alexander koguni 41 punkti.

Hispaania kõrgliigas kaotas Sander Raieste koduklubi Murcia võõrsil suurelt 71:90 tippklubile Madridi Realile. Raieste skoori ei teinud, statistikasse sai ta kirja ühe lauapalli. Murcia parim oli Dylan Ennis 15 punktiga, Realile tõi Jaime Pradilla samuti 15 punkti, lisaks võttis ta seitse lauapalli.

Real on seitsmest mängust saanud seitse võitu ning on liigatabelis kindel liider, Murcial on kirjas kolm võitu ja neli kaotust, tabelis ollakse 11. real.

Karl-Johan Lipsu koduklubi Ostrowi Wielkipolski pidi Poola kõrgliigas kodusaalis tunnistama Zielona Gora 74:69 paremust. Lips tõi kaks punkti, võttis kuus lauapalli ja andis kolm resultatiivset söötu. Ostrowi parim oli Jaylin Hunter 22 punktiga, Zielona Gora resultatiivseim oli Veljko Brkic 19 punktiga.

Ostrowile oli see kahe võidu kõrvale neljas kaotus.