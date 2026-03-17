Annuk: loodan, et meie koondis ei vaata enam kellelegi alt üles

Eesti koondise peatreener Toomas Annuk usub, et teisipäevane mäng süstis naiskonda kõvasti eneseusku juurde. "Numbriliselt oli kindlasti parim valiksarja mäng ja meil oli hea võimalus ka Hollandis. Peast oskan öelda kümmet väikest detaili, mille pärast kaotasime. Olen naistele kogu aeg rõhutanud, et on aeg hakata endasse uskuma. Ja need mängud on näidanud, et nad on head korvpallurid. Detailid detailideks. Loodan, et nad ei vaata enam kellelegi alt üles ja kui suudavad Lätiga sellise mängu pakkuda, siis küll suudame veel häid mänge pakkuda," rääkis Annuk ERR-ile.

Eesti naiskond näitas valiksarja jooksul mitmel korral vastastele hambaid, ent ühtegi võitu kuuest mängust ei tulnud. "Meie alagrupp oli üsna tummine ja meie vastased mängivad ka igapäevaselt kvaliteetset korvpalli. Tänagi otsustas lõpus mängu ära värske WNBA meister. Eks igapäevane rutiin ja kogemused, meil jääb sellest puudu. Anna Gret [Asi] on meil küll selle koha pealt imeline. Küll ta suudab varsti meile neid mänge ära tuua," selgitas juhendaja.

Kui suur on naiskonna potentsiaal? "Kui selle töö vastu võtsin, siis uskusin potentsiaali. Me pole väga saanud treenida tänu FIBA süsteemile, aga suvel on eesmärk kuu aega koos treenida ja pisivigu vähemaks lihvida."

Teisipäevane kohtumine jäi koondisesärgis viimaseks nii Maaja Bratka kui ka Greeta Üpruse jaoks. Annuk on kindel, et ookeani tagant tuleb varsti lisajõudu juurde. "Küll me suudame neid asendada. Meil on USA-s veel omajagu tüdrukuid, kes kõik valmis koondisesse tulema. Eks on keeruline neid sealt siia kohale saada, aga loodan, et neid tuleb aina rohkem juurde ja meie rotatsioon läheb pikemaks."