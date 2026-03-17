Südilt võidelnud Eesti naiskond kaotas kodusaalis Lätile

Korvpalli Eesti koondis
Korvpalli naiste EM-valiksari: Eesti - Läti.
Eesti naiste korvpallikoondis kaotas EM-valiksarja B-grupi viimases kohtumises koduväljakul Lätile 75:82 (17:23, 13:20, 28:23, 17:16).

Kohtumine algas tasavägiselt, ent peagi haaras Läti initsiatiivi ja võitis avaveerandi 23:17. Teisel veerandil püsis Eesti pikalt viie kuni seitsme punkti kaugusel ning Läti tegi suurema vahe sisse alles poolaja lõpus, minnes pikemale puhkepausile 43:30 eduseisus.

Eesti suutis kolmandal veerandil vahet paaril korral vähendada neljale punktile ning eriti hästi mängiti viimase veerandi alguses, kui lätlannade kaheksapunktiline edu sulas 66:66 viigiks. Läti suurim staar Kitija Laksa andis seejärel täpse kolmesega omadele hingamisruumi ja kuigi Eesti võitles südikalt edasi, siis otsustavat tagasitulekut paraku ei sündinud.

Kaheksast kolmepunktiviskest viis tabanud Anna Gret Asi kogus Eesti parimana 25 punkti, lisaks võttis seitse lauapalli ja jagas viis korvisöötu. Sofia Kosareva ja Kadri-Ann Lass panustasid mõlemad 12 punkti. Läti mänguvankrit vedas Laksa 26 punktiga ja Vanesa Jasa toetas teda 15 silmaga.

Läti võitis B-grupi viie võidu ja ühe kaotusega, Eesti kaotas kõik kuus kohtumist. Teise koha pälvis Sloveenia (4-2) ja kolmandaks jäi Holland (3-3). Läti ja Sloveenia pääsesid otse valiksarja teise ringi. Hollandil on samuti võimalik tagada endale koht teises ringis, ent see selgub pärast viimaseid avaringi mänge.

Enne mängu:

Tegemist on EM-valiksarja B-alagrupi viimase kohtumisega. Eesti on kaotanud kõik viis senist kohtumist, aga Läti on saanud ühe kaotuse kõrvale neli võitu ja edasipääsu järgmisesse faasi kindlustanud.

Novembris oldi omavahel vastamisi Riias ja siis ei jätnud Läti koondis Eestile erilist võimalust - enam kui paari tuhande pealtvaataja ees võeti võit 89:47. Seejuures tabasid eestlannad platsilt vaid iga neljanda viske.

Kohtumine on ühtlasi viimane keskmängija Maaja Bratka jaoks, kes seejärel enam sinisärgis väljakule ei jookse. "On aeg koondisetossud või -särk varna riputada, keha ei pea enam väga vastu, liiga suur koormus. Klubihooajal manageerime koormust, aga siin kolm mängu ühes aknas mängida on natukene liiga palju," sõnas ta ERR-ile.

Koondise kapten Mailis Pokk loodab kaaslase võiduga ära saata. "Proovime ikkagi endast anda maksimumi siin mängul ja samuti tema annab sama," ütles Pokk. "Loomulikult ma tean, et meil on siin kehas hetkel kaks väga rasket ja füüsilist mängu Hollandi ja Sloveeniaga all, aga igale mängule lähed ikka võima, mitte kaotama või lootma, et äkki saame vähemaga pähe kui eelmine kord."

"Unustame selle eelmise Läti mängu ära ja valmistume [teisipäevaseks] mänguks. Meil on omad taktikalised ideed ka, et kuidas nende mõnda nõrkust ära kasutada," lisas kapten.

Eesti koosseis mänguks Lätiga:

Bia Aller | Rapla Korvpallikool
Anna Gret Asi | Royal Castors Braine (BEL)
Maaja Bratka | Manchester Basketball (GBR)
Laura Liisa Grünmann | Tallinna Spordiakadeemia
Keandra Koorits | Washington State University (USA)
Sofia Kosareva | Esgueira Aveiro (POR)
Kadri-Ann Lass | Lulea Basket (SWE)
Mailis Pokk | KS Basket Bydgoszcz (POL)
Anna Maria Tamberg | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Johanna Eliise Teder | Basket Costa (ITA)
Lisandra Vetesina | Tallinna Spordiakadeemia
Greeta Üprus | Clube Desportivo da Escola Francisco Franco (POR)

Peatreener: Toomas Annuk
Abitreenerid: Rauno Pehka, Kaia Milling

Samal teemal

korvpalliuudised

22:04

Koondisega lõpparve teinud Bratka: on olnud au jagada võimsate naistega väljakut

21:42

Asi: meie mentaliteet oli, et lähme paneme sajaga

21:21

Annuk: loodan, et meie koondis ei vaata enam kellelegi alt üles

20:59

Südilt võidelnud Eesti naiskond kaotas kodusaalis Lätile Uuendatud

17:17

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

09:36

Atlanta Hawks keris võiduseeria kümneni

16.03

Suuroru klubi kaotas Poolas viimase sekundi viskest

16.03

Korvpallinaiskonna kapten: loodetavasti lahkub Bratka võidukalt Uuendatud

16.03

Lisandra Vetesina: kui nüüd sai käe valgeks, siis oli hea tuju

16.03

Heino Enden soovib treenerite intervjuudest rohkem konkreetsust

16.03

Veesaar ja North Carolina said teada vastase Märtsihullusel

16.03

Knicks tuli kodupubliku ees kaotusseisust välja, Flaggilt vinge esitus

16.03

Kullamäe viis Lietkabelise Kirvese klubi üle võidule

15.03

Bratka lõpetab Läti mänguga koondisekarjääri: keha ei pea enam vastu

15.03

Hermet tegi Prantsusmaal taas resultatiivse mängu, aga Dijon kaotas

videod

sport.err.ee uudised

22:55

ETV spordisaade, 17. märts

22:44

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

22:04

Koondisega lõpparve teinud Bratka: on olnud au jagada võimsate naistega väljakut

21:42

Asi: meie mentaliteet oli, et lähme paneme sajaga

21:21

Annuk: loodan, et meie koondis ei vaata enam kellelegi alt üles

20:59

Südilt võidelnud Eesti naiskond kaotas kodusaalis Lätile Uuendatud

20:15

Gert Krestinov võitis hooaja avavõistluse Lätis

19:43

Üprus pääses Austrias poolfinaali, Rumeenias oli eestlastel edukas nädal

19:19

Taas toorutsenud Gudas lõi hokiringkonna eri leeridesse

18:29

Saksamaal lepingut pikendanud Priskus: teeme koondises korrektuurid

17:51

Ojamaa tohib platsile naasta alles aprillis

17:17

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

16:48

Prantsusmaa seljatas viimase löögiga Inglismaa ja kaitses tiitlit

16:18

Eesti BMX-krossiratturid näitasid Euroopa karikasarjas kõrget taset

15:37

Sõlmiti kokkulepe Eesti tippsportlaste topeltkarjääri toetamiseks

loetumad

10:01

Tõnis Sildaru loobub preemiast ja treeneritoetusest

16.03

Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

13:57

Henry Sildaru pääses MK-etapil üle noatera lõppvõistlusele

20:59

Südilt võidelnud Eesti naiskond kaotas kodusaalis Lätile Uuendatud

16.03

Veesaar ja North Carolina said teada vastase Märtsihullusel

16.03

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

17:17

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

16.03

Suuroru klubi kaotas Poolas viimase sekundi viskest

16.03

Vehklemisliidu president Alar Eiche astub ametist tagasi

16.03

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

