Südilt võidelnud Eesti naiskond kaotas kodusaalis Lätile

Kohtumine algas tasavägiselt, ent peagi haaras Läti initsiatiivi ja võitis avaveerandi 23:17. Teisel veerandil püsis Eesti pikalt viie kuni seitsme punkti kaugusel ning Läti tegi suurema vahe sisse alles poolaja lõpus, minnes pikemale puhkepausile 43:30 eduseisus.

Eesti suutis kolmandal veerandil vahet paaril korral vähendada neljale punktile ning eriti hästi mängiti viimase veerandi alguses, kui lätlannade kaheksapunktiline edu sulas 66:66 viigiks. Läti suurim staar Kitija Laksa andis seejärel täpse kolmesega omadele hingamisruumi ja kuigi Eesti võitles südikalt edasi, siis otsustavat tagasitulekut paraku ei sündinud.

Kaheksast kolmepunktiviskest viis tabanud Anna Gret Asi kogus Eesti parimana 25 punkti, lisaks võttis seitse lauapalli ja jagas viis korvisöötu. Sofia Kosareva ja Kadri-Ann Lass panustasid mõlemad 12 punkti. Läti mänguvankrit vedas Laksa 26 punktiga ja Vanesa Jasa toetas teda 15 silmaga.

Läti võitis B-grupi viie võidu ja ühe kaotusega, Eesti kaotas kõik kuus kohtumist. Teise koha pälvis Sloveenia (4-2) ja kolmandaks jäi Holland (3-3). Läti ja Sloveenia pääsesid otse valiksarja teise ringi. Hollandil on samuti võimalik tagada endale koht teises ringis, ent see selgub pärast viimaseid avaringi mänge.

Enne mängu:

Tegemist on EM-valiksarja B-alagrupi viimase kohtumisega. Eesti on kaotanud kõik viis senist kohtumist, aga Läti on saanud ühe kaotuse kõrvale neli võitu ja edasipääsu järgmisesse faasi kindlustanud.

Novembris oldi omavahel vastamisi Riias ja siis ei jätnud Läti koondis Eestile erilist võimalust - enam kui paari tuhande pealtvaataja ees võeti võit 89:47. Seejuures tabasid eestlannad platsilt vaid iga neljanda viske.

Kohtumine on ühtlasi viimane keskmängija Maaja Bratka jaoks, kes seejärel enam sinisärgis väljakule ei jookse. "On aeg koondisetossud või -särk varna riputada, keha ei pea enam väga vastu, liiga suur koormus. Klubihooajal manageerime koormust, aga siin kolm mängu ühes aknas mängida on natukene liiga palju," sõnas ta ERR-ile.

Koondise kapten Mailis Pokk loodab kaaslase võiduga ära saata. "Proovime ikkagi endast anda maksimumi siin mängul ja samuti tema annab sama," ütles Pokk. "Loomulikult ma tean, et meil on siin kehas hetkel kaks väga rasket ja füüsilist mängu Hollandi ja Sloveeniaga all, aga igale mängule lähed ikka võima, mitte kaotama või lootma, et äkki saame vähemaga pähe kui eelmine kord."

"Unustame selle eelmise Läti mängu ära ja valmistume [teisipäevaseks] mänguks. Meil on omad taktikalised ideed ka, et kuidas nende mõnda nõrkust ära kasutada," lisas kapten.

Eesti koosseis mänguks Lätiga:

Bia Aller | Rapla Korvpallikool

Anna Gret Asi | Royal Castors Braine (BEL)

Maaja Bratka | Manchester Basketball (GBR)

Laura Liisa Grünmann | Tallinna Spordiakadeemia

Keandra Koorits | Washington State University (USA)

Sofia Kosareva | Esgueira Aveiro (POR)

Kadri-Ann Lass | Lulea Basket (SWE)

Mailis Pokk | KS Basket Bydgoszcz (POL)

Anna Maria Tamberg | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Johanna Eliise Teder | Basket Costa (ITA)

Lisandra Vetesina | Tallinna Spordiakadeemia

Greeta Üprus | Clube Desportivo da Escola Francisco Franco (POR)

Peatreener: Toomas Annuk

Abitreenerid: Rauno Pehka, Kaia Milling