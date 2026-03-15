Ärm sprintis Horvaatias viiendaks, Mihkels kukkus viimasel etapil

Grupifinišis oli parim itaallane Alessio Magagnotti (Red Bul – BORA – hansgrohe Rookies; 2:37.52), jättes teiseks ameeriklase Scott McGilli (Modern Adventure Pro Cycling) ja kolmandaks belglase Matteo Vanden Wijngaerti (UAE Team Emirates Gen Z).

"Hoidsin jalga terve päeva lõpu jaoks. Tiim tegi super töö ja hoidis mind viimased kümme kilomeetrit grupi ees ideaalsel positsioonil," kirjeldas Ärm. "Viimased kolm kilomeetrit olid väga tehnilised koos kuue ringteega. Võtsime seal Martinš Plutoga kontrolli täielikult enda peale ja ta tõi mind viimase ringteeni esimesel positsioonil."

"Sealt oli alla kilomeetri lõpuni ja proovisin teisi tiime ära kasutada," jätkas Ärm. "Alustasin sprinti natuke liiga vara ja olin viis sekundit liiga kaua tuule käes, seega tulid paar ratturit enne joont mööda. Tulemus oli enam-vähem, aga jääb kripeldama, sest olin võimeline võitma. Arvestades, et olin päev enne tuuri algust nii haige, et ei saanud trennigi minna, siis tänane tulemus oli täitsa okei."

Võitja eestlasest tiimikaaslane Romet Pajur ületas lõpujoone 43. positsioonil.

Velotuuri üldarvestuses olid kolm paremat belglane Matisse van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development), austerlane Sebastian Putz (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies; +0.16) ja colomblane Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali; +0.20). Pajur (+13.18) oli kokkuvõttes 109. ja Ärm (+13.34) 116.

Itaalias peetud Tirreno-Adriatico velotuuri (UCI 2.UWT) finaaletapil (142 km) sai grupisõidu valitsev Eesti meister Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) 122. koha. Mihkels kukkus ligi kaks kilomeetrit enne lõppu. Suures sprindifinišis võidutses itaallane Jonathan Milan (Lidl-Trek; 3:04.54), edestades austraallast Sam Welsfordi (INEOS Grenadiers) ja belglast Laurenz Rexi (Soudal Quick-Step).

Velotuuri üldarvestuses pälvis esimese koha mehhiklane Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG). Viimase etapiga kerkis teiseks ameeriklane Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike; +0.40), kukutades kolmandaks itaallase Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohhe; +0.42). Mihkels oli üldarvestuses 96. (+58.05).

Türgis sai läbi kuues Antalya velotuur (UCI 2.2). Neljandal etapil (140,5 km) oli suures grupifinišis võidukas Usbekistani rattur Sergey Rostovtsev (2:56.29). Tema järel lõpetasid türklane Ramazan Ylimaz (Konya Büyüksehir Belediye Spor) ja kaasmaalane Nikita Tsvetkov. Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) ületas lõpujoone 33. ja Joonas Puuraid (BIKE AID) 85. positsioonil.

Kokkuvõttes võidutses Brasiilia rattur Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team). Teise koha sai mehhiklane Jose Said Cisneros (Soudal Quick-Step Devo Team; +0.22) ja kolmanda argentiinlane Eduardo Sepulveda (Li Ning Star; +0.28). Puuraid (+19.50) teenis 73. ja Nisu (+31.53) 112. koha.

Kreekas lõppenud Rhodes Powered by Rodos Palace (UCI 2.2) velotuuri kolmandal etapil (156,5 km) pälvis soolovõidu itaallane Matteo Scalco (XDS Astana Development Team; 3:56.26). Teise ja kolmanda koha said 59 sekundit hiljem lõpetanud iirlane Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco) ja Colombia rattur Juan Felipe Rodriguez (EF Education – Aevolo). Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team; +23.59) lõpetas 74. positsioonil.

Mitmepäevasõidu üldarvestuses olid kolm paremat Scalco, Rafferty (+1.05) ja Rodriguez (+1.14). Vahtra sai kirja 75. tulemuse (+24.53).