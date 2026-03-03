Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

Kalev/Cramo parim oli Stephon Jelks 18 punkti ja koguni 21 lauapalliga. Erik Makke tõi 17, Severi Kaukiainen 16 ja Tanel Kurbas 14 punkti.

Keila KK ridades tõid nii Jeremiah Paige kui Oreoluwapo Iwinosa Idowu 18 punkti, lisaks võttis Paige seitse ja Idowu kuus lauapalli. Patrik Peemot lisas 14 punkti.

Kalev/Cramol on nüüd 17 võitu ja kuus kaotust ja sellega tõusti liigatabelis kolmandaks. Liider on Tartu Ülikool Maks&Moorits ja teisel kohal on Riia VEF. Keila KK-le oli see nelja võidu kõrvale 19. kaotus.