Olümpiasportlane Teder peab koolitöid järele tegema: päris palju on õppida!

Foto: err
Kahevõistleja Ruubert Teder tegi veebuaris oma olümpiadebüüdi, kui osales Milano Cortina mängudel kolmel võistlusel. Nüüd on 16-aastasel olümpiadebütandil aga vaja koolitööle keskenduda.

Teder saavutas olümpial normaalmäe võistlusel 34. koha ja sai suure mäe hüppel 33. koha, aga suusasõiduks enam starti ei läinud. Lisaks osales ta uues meeskondlikus sprindis, kus sai paarimehe Kristjan Ilvesega 11. koha.

"Individuaalvõistlustel oli see, et olin nautimas ja tegin seda, mida oskasin. Aga kui oli tiimisprindi päev, siis ei tahtnud Kristjanit alt vedada. Proovihüppes oli natuke alla keskmise hüpe, tahtsin parandada võistlusvoorus, aga tornis läks pea nii sassi. Siis juba hüppe algusest, hoovõttu minnes, tegin suure vea ja pettumus oli suur," rääkis Teder "Ringvaates".

"Tund aega oli küll selline tunne, et mis ma teen siin üldse."

"Kristjan on väga tore inimene, sai aru, et kõigil on nende asjadega probleeme olnud. Arenemine ja tugevaks saamine tuleb aastatega," lisas noor kahevõistleja.

Kristjan Ilves ja Ruubert Teder Milano Cortina taliolümpiamängude kahevõistluse tiimivõistlusel Autor/allikas: Eero Vabamägi / Postimees

Teder õpib Tallinna Muusika- ja Balletikooli üheksandas klassis kitarri ja klaverimängu. "Klaver on mõnus. Kui kuskil on, siis saab istuda ja mängida, aga kitarr on hingelähedane. Sport ja muusika on käsikäes käinud juba väiksest peale," ütles viieaastaselt esimese suusahüppe teinud Teder, kes näeb hüppetorne liumägedena. "Hirmu ei ole isegi 140-meetrises tornis, see on mõnus ja nauditav. Lendamine on kõige parem osa."

Ta ütles, et sport ja muusika on üksteisele kasuks tulnud, aga pikemate pauside tõttu tekitab pilliga esinemine rohkem pinget. Õpetajad tulevad õnneks noorsportlasele vastu, aga kooli jõudmisega on asjad üsna kehvasti. "See aasta on väga kehvasti olnud, septembris-oktoobris käisin, aga novembris olid juba esimesed laagrid. Nüüd on eksamite aasta ka, üheksas klass, peab käima kahel nädalavahetusel võistlemas ära ja siis selleks hooajaks ära lõpetama," rääkis ta.

"Peaks koolis hakkama käima korralikult, päris palju on õppida järele."

Lähitulevikus kavatseb Teder siiski rohkem spordile keskenduda ning plaanib minna Norrasse keskkooli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "Ringvaade"

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

03.03

Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

03.03

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

02.03

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

03.03

Eesti epeenaiskonna peatreeneriks saab Nikolai Novosjolov

03.03

Gedly Tugi alustas hooaega lubava viskega

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda Uuendatud

02.03

Leedu korvpallikoondis teist korda Islandit mängu ei lubanud

02.03

Olümpiasportlane Teder peab koolitöid järele tegema: päris palju on õppida!

02.03

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

