Teder: raske rada, mul pole eriti jõudu veel kehas ja... jube

OM2026
Foto: Eero Vabamägi / Postimees
OM2026

Eesti olümpiadebütant Ruubert Teder teenis Milano Cortina mängudel normaalmäe võistlusel 30. koha. Kahevõistleja sai 30. koha juba hüppemäel ja lõpetas sel positsioonil ka kokkuvõttes.

"See on raske rada. Eriti mul. Mul pole eriti jõudu ka veel kehas ja... jube," olid tema esimesed kommentaarid ERR-ile 10 km murdmaadistantsi lõpus. "Ma arvan, et sõitsin viimati kümmet nii kaua kolm aastat tagasi."

Üldiselt nimetas ka kogemust aga väga vingeks. "See rahva ergutus... kui Otepää MK-l oli see vägev, siis siin on ikka kordades ägedam. Nii palju eestlaseid on ka raja ääres - see on ka tore."

"Aga muidu sõidus olid esimesed kolm ringi väga head, neljandal toimus palju äpardusi, kuna lumi oli nii paks ja jõud kadus kehast ära," tunnistas ta.

"Esimesed kaks ringi täitsa nautisin veel, aga siis hakkas aeg järjest pikemaks venima ja rada läks iga ringiga aina hullemaks."

Toimetaja: Siim Boikov

