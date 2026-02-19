OM-ilt isikliku võidu kaasa võtnud Ilves: olen Ruuberti üle väga uhke!

Kogu suusasõidu esikümne piirimail püsinud Teder ja Ilves jäid õpuks siiski napilt esikümnest välja, kui leppisid 11. kohaga. Kümnendana lõpetanud Sloveenia duo jõudis finišisse 14 sekundit enne eestlasi.

"Sloveenia seal ees jääb veel kripeldama, oleks võinud see kümnes koht ikka ära tulla, aga eks järgmine kord paremini!" rääkis Teder ERR-ile. "Plaan oli esimeste ringidega mitte kinni sõita, mitte liiga teha endale. Et ringid kiiremaks läheks ja lõpuks jõuaks veel kütta. Iga ring pidi täiega pingutama ja endast kõik välja panema," tõdes Teder.

Võrreldes individuaalvõistlustega tegi Teder neljapäeval tagasihoidliku õhulennu, saades kirja 100 meetrit ja 65 punkti. Eestlased aitas raskest olukorrast välja Ilves, kes tegi võistluse parima hüppe, kui lendas 127 meetrit ja teenis 126,2 punkti.

Ilves kinnitas, et Tederile tal midagi ette heita kindlasti pole. "Ta oli väga tubli ja eks ta ise oli ka pärast hüppeid väga pettunud, aga selline see hüppamine on. Eks me panime plaani nii ka paika, et alguses üle ei tõmbaks, sõidaks kogu aeg varuga ja lõpus oli luba antud nii kiiresti sõita, kui suudab! Ta tegi väga hea töö ja kindlasti väga uhke Ruuberti üle!" sõnas Ilves. "Minu plaan oli alustada nii kiiresti, kui saan ja hoida tempot üleval nii palju, kui torust tuleb. Pehme rada, eks ma üritasin hoida nii kõrget tempot, kui suutsin," lisas ta.

Ilves ütles, et jääb olümpiamängudelt meenutama keerulisi ilmaolusid, aga ka oma parimaid tulemusi OM-idelt. "Need ilmaolud on kahevõistlejatele naljaga öeldes väga toredad olnud. Eks mul ikka kripeldus hinges ole, aga suutsin kõikidel võistlustel näidata maailmatasemel hüppeid ning suuta hüpped [hooaja] kõige tähtsamaks hetkeks tagasi saada on minu jaoks juba omaette võit. Natuke suusapool kripeldab, pakuti, aga oleme ausad: olud olid rasked ja ju siis nii kõva mees ei ole, et sellistes oludes medalite eest võidelda," tõdes Ilves.

Teder jäi oma olümpiadebüüdiga igatahes rahule. "See on väga vinge, mis siin kõik toimub. See melu, nii palju eestlasi raja ääres. Väga hea esimene olümpiakogemus, haigestumine ei olnud kõige parem, aga üsna tugevalt tulin sellest välja. Võib väga rahule jääda nende olümpiamängudega."