Noored kahevõistlejad tõid Eestile FIS-i noorte karikasarjalt kaks medalit

17-aastane Gustavson tõi Eestile kulla 2008-2010 sünniaastaga noormeeste vanuseklassis ja 14-aastane Henri Salumäe pronksi 2011-2013 sünniaastaga noormeeste vanuseklassis. Gustavson tegi hüppemäel päeva pikima õhulennu. "Kindlasti oli see parim hüpe, mis sellelt mäelt teinud olen, ainult maandumine oleks võinud veidi paremini õnnestuda," kommenteeris sportlane 70,5-meetrist õhulendu.

"Suusasõidus sõitsin välja päeva teise aja – oleksin tahtnud olla esimene, aga jään siiski rahule, sest kindlustasin kokkuvõttes esikoha. Kuna suvel õnnestus sarnane võistlus võita, siis mõtlesin, et miks ma ei peaks ka praegu seda suutma," ütles Gustavson. "Konkurents oli tugev: osade poistega olen võistelnud ka kontinentaalkarikasarjas ning seal on mõni ka minust eespool olnud."

Salumäe, kes elab ja treenib Soomes, kuid kohtub Eesti kahevõistlejatega koondise treeninglaagrites ja võistlustel, jäi samuti võistluspäevaga rahule. Tema sõnul pakkus põnevust ennekõike suusasõit. "Murdmaarajal tegin päeva teise aja – ma ei julgenud väga kiiresti alustada, sest ma pole varem kõrgmäestikus võistlenud. Tegelikult ei olnud see nii hull kui kartsin. Lõpus püüdsin seetõttu endast rohkem anda," sõnas Salumäe.

Noori Eesti kahevõistlejaid ootavad sel hooajal ees veel juunioride maailmameistrivõistlused. Märtsi alguses toimuvatest tiitlivõistlustest saab osa võtta kaks 2006-2010 sünniaastaga noormeest:

"Seal on eestlastest stardis nii Fred Gustavson kui ka meid olümpial esindav Ruubert Teder. Kuna vanusevahemik on lai, on medalit keeruline loota, kuid heal päeval oleks koht 10 parima seas täiesti reaalne," rääkis treener Andrus Ilves.

"Meie noored on üleüldiselt astunud võrreldes eelmise aastaga suure sammu edasi. Kui toona olid nad kontintentaalkarikasarjas viimaste seas, aga noppisid sealt siiski punktid, siis nüüd on noored igati konkurentsivõimelised ja saavad ausalt asjad kätte," ütles treener.

MK-sarja noored aga tema sõnul veel ei kiirusta. "Kui avaneb võimalus Otepääl võistelda, võtame kindlasti osa, aga paar aastat tuleb veel kontinentaalkarikasarjas mõõtu võtta ja selles sarjas poodiumile jõuda. Ehkki nad lõpetasid viimaste seas, siis kodupubliku ja maailma paremikuga võistlemine oli väärtuslik kogemus. Peale seda läksime võistlema Eizeneri ja oli koheselt näha, et nad olid palju julgemad, vabamad ja enesekindlamad," rääkis Ilves.