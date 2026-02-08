X!

Noored kahevõistlejad tõid Eestile FIS-i noorte karikasarjalt kaks medalit

Kahevõistlus
Fred Gustavson
Fred Gustavson Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Noored Eesti kahevõistlejad Fred Gustavson ja Henri Salumäe tõid Eestile Šveitsis Kanderstegis toimunud FIS Youth Cupilt ühe kuldmedali ja ühe pronksi.

17-aastane Gustavson tõi Eestile kulla 2008-2010 sünniaastaga noormeeste vanuseklassis ja 14-aastane Henri Salumäe pronksi 2011-2013 sünniaastaga noormeeste vanuseklassis. Gustavson tegi hüppemäel päeva pikima õhulennu. "Kindlasti oli see parim hüpe, mis sellelt mäelt teinud olen, ainult maandumine oleks võinud veidi paremini õnnestuda," kommenteeris sportlane 70,5-meetrist õhulendu.

"Suusasõidus sõitsin välja päeva teise aja – oleksin tahtnud olla esimene, aga jään siiski rahule, sest kindlustasin kokkuvõttes esikoha. Kuna suvel õnnestus sarnane võistlus võita, siis mõtlesin, et miks ma ei peaks ka praegu seda suutma," ütles Gustavson. "Konkurents oli tugev: osade poistega olen võistelnud ka kontinentaalkarikasarjas ning seal on mõni ka minust eespool olnud."

Salumäe, kes elab ja treenib Soomes, kuid kohtub Eesti kahevõistlejatega koondise treeninglaagrites ja võistlustel, jäi samuti võistluspäevaga rahule. Tema sõnul pakkus põnevust ennekõike suusasõit. "Murdmaarajal tegin päeva teise aja – ma ei julgenud väga kiiresti alustada, sest ma pole varem kõrgmäestikus võistlenud. Tegelikult ei olnud see nii hull kui kartsin. Lõpus püüdsin seetõttu endast rohkem anda," sõnas Salumäe.

Noori Eesti kahevõistlejaid ootavad sel hooajal ees veel juunioride maailmameistrivõistlused. Märtsi alguses toimuvatest tiitlivõistlustest saab osa võtta kaks 2006-2010 sünniaastaga noormeest:

"Seal on eestlastest stardis nii Fred Gustavson kui ka meid olümpial esindav Ruubert Teder. Kuna vanusevahemik on lai, on medalit keeruline loota, kuid heal päeval oleks koht 10 parima seas täiesti reaalne," rääkis treener Andrus Ilves.

"Meie noored on üleüldiselt astunud võrreldes eelmise aastaga suure sammu edasi. Kui toona olid nad kontintentaalkarikasarjas viimaste seas, aga noppisid sealt siiski punktid, siis nüüd on noored igati konkurentsivõimelised ja saavad ausalt asjad kätte," ütles treener.

MK-sarja noored aga tema sõnul veel ei kiirusta. "Kui avaneb võimalus Otepääl võistelda, võtame kindlasti osa, aga paar aastat tuleb veel kontinentaalkarikasarjas mõõtu võtta ja selles sarjas poodiumile jõuda. Ehkki nad lõpetasid viimaste seas, siis kodupubliku ja maailma paremikuga võistlemine oli väärtuslik kogemus. Peale seda läksime võistlema Eizeneri ja oli koheselt näha, et nad olid palju julgemad, vabamad ja enesekindlamad," rääkis Ilves.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

kahevõistluse uudised

13:06

Noored kahevõistlejad tõid Eestile FIS-i noorte karikasarjalt kaks medalit

01.02

Ilves sai viimasel olümpiaeelsel võistlusel 14. koha

31.01

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

30.01

Ilves tõusis MK-etapil hüppega esikümnesse

29.01

Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

29.01

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

22.01

Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

18.01

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele

18.01

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

17.01

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha

16.01

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

11.01

Teder: üks kord aastas on MK-sarjas vinge, aga ega meil siia veel asja pole

11.01

Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

11.01

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga

11.01

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha

10.01

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

10.01

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

sport.err.ee uudised

14:40

VAATA OTSE | Laskesuusatajad avavad olümpia segateatesõiduga Uuendatud

14:36

Johnsonist sai olümpiavõitja, sakslanna jäi nelja sajandiksekundi kaugusele Uuendatud

14:29

Kläbo teenis kuuenda olümpiakulla, Alev sai katastroofilise 38. koha Uuendatud

14:01

VIDEO | Cortina kuninganna Vonn viidi kukkumise järel kopteriga haiglasse

13:44

Eesti tennisemeeskond teenis Namiibia üle kindla võidu

13:06

Noored kahevõistlejad tõid Eestile FIS-i noorte karikasarjalt kaks medalit

12:33

TÄNA OTSE | Lõuna-Koreale alla jäänud Eesti kohtub veel USA-ga Uuendatud

12:03

Resultatiivsete eestlaste duellis jäi peale Suurorg ja Sopot

11:38

TÜ/Bigbank rabeles Balti liiga veerandfinaalis kaotusseisust välja

11:11

Lumelauasõidu esimesed medalid läksid Jaapanisse ja Hiinasse

08:56

North Carolina alistas Duke'i lõpusireenil, Veesaarelt jälle kaksikduubel

08:05

Võrkpalli meeste Balti liigas selgusid veerandfinaalpaarid

07.02

Milano Cortina olümpia medalitabel

07.02

Norralanna napsas normaalmäel Prevci eest kuldmedali

07.02

Sorokin: Henry Sildaru on maailma tipu lähedal

07.02

Saalijalgpallis said meistritiitli Hispaania ja Iraan

07.02

Jäämeistritel on Milano iluuisuareenil käed tööd täis

07.02

ETV spordisaade, 7. veebruar

07.02

Lill: näitasime, et oskame hästi mängu alustada

07.02

Kaldvee ja Lill alistasid olümpial Kanada paari Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo