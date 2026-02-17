Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

Ilvese hüpe kandus 137 meetri kaugusele ja ta sai sellega 36 mehe konkurentsis kuuenda koha. Oleks maandumine veidi puhtam olnud, oleks ta võinud ka esikolmikus startida. "Kolm punkti jäi puudu, oleks seal {Andreas] Skoglundi eest saanud startida. Selle koha pealt pean küll endale tuti tegema, nii ei tohi maanduda," ütles ta pärast hüpet ERR-ile.

"Ütlen ausalt, olen väga kaugele treeningutel hüpanud ja maandumine oli kõlakas. Suusk läks natuke alt ära ja karistatakse kõvasti. Kokkuvõttes tegin kaks väga head hüpet. Mul on vaja võistlusnärvi, et keha ja pea kokku võtta. Tihtipeale mul pinge all asjad toimivad paremini."

"Tehniliselt olen rahul, kaks korralikku hüpet, saab tõesti rahul olla. Alati peab üks paganama asi olema, mis kripeldama jääb! Aga see oli mu enda viga," lisas ta.

Ilves on olümpiamängudeks hüppevormi väga heasse kohta viinud. "Eks kogemust ka juba ole, lollitamised on varasemalt ära tehtud. Teadsin, tulin siia hea hüppevormiga. Väike mägi juba näitas," ütles ta. "Tagantjärele pole vahet, suurelt mäelt ei tajunud ära, et siin peab olema agressiivsem kui väikesel mäel. Ega kaotada ei olnud, võtsin maksimumiga äratõuke. Võib-olla olin võistlushüppel liiga agressiivne. On, mis on, tuleb, mis tuleb. Olen oma asja mäel 96 protsendiga ära teinud."

Suusarajale läheb ta kuuenda mehena, kaks sekundit enne teda saab lähte norralane Jens Luraas Oftebro ja eestlase seljataga on põhjanaabrid Ilkka Herola (+0.32) ja Eero Hirvonen (+0.43). Parima hüppe tegi jaapanlane Ryota Yamamoto.

16-aastane Ruubert Teder tegi samuti suurel mäel soliidse esituse ja sai 118-meetrise lennuga 36 mehe konkurentsis 32. koha. "Sain üpris hästi hüppega hakkama. Paremuselt teine hüpe sellelt mäelt. Midagi eriliselt head ei olnud, aga tegin oma ära. Võib rahul olla," ütles ta ERR-ile.

Mille poolest suur mägi keerulisem on? "Tunnetuse leidmine, see hooaeg väga vähe hüpatud suurt mäge. Oleks võinud rohkem, viimane kord oligi kaks kuud tagasi Rukal," vastas Teder. "Polegi nii palju raskem, lihtsalt harjuda vaja."

Kui noorsportlane oli pärast normaalmäe suusasõitu rampväsinud, siis teisipäevane sõit peaks tulema oluliselt sujuvam. "Võitjate aeg tuleb kaheksa-üheksa minutit kiirem. Saab põnev sõit olema!" ütles ta.