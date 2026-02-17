Tasane: Ilves tegi superhead hüpped, aga tõusud jäid tema jaoks raskeks

"Kristjan tegi tegelikult kaks väga tugevat võistlust," võttis Tasane Ilvese individuaalvõistlused kokku. "Mis jäi puudu: ma arvan, et need murdmaarajad olid Kristjani jaoks natuke liiga rasked. Hüppemäel ta tegi superhead hüpped, aga murdmaasõidus need tõusud, see kõrgmäestik jäi tema jaoks raskeks. Näha oli ka, et esimesed kolm kohta jagasid ka kõige tugevamad suusatajad. Ehk puhtalt ainult hüpetega sellel võistlusel polnudki midagi teha, pidid olema nii kõva sõitja, et poodiumile sõita."

Suure mäe võistlusel läks Ilvesel kaduma kolm stiilipunkti. "Pärast maandumist vajus Kristjani keharaskus natuke taha, millest saab iga kohtunik hüppestiilist vähemalt pool punkti maha võtta. Natuke läksid maandumise hetkel suusad laiali, ja natuke oli vist isegi üks suusk kandi peal ka, millelt võib ka iga kohtunik pool punkti lahutada. Kui kolme kohtuniku punktid lähevad arvesse ja igaüks võtab ühe punkti rohkem maha, kui muidu võtaks, siis sealt need kolm punkti tulevadki," selgitas Tasane.

Tema sõnul poleks kaotsi läinud punktid medalit ikkagi toonud. "Sõidu algus oleks tal kergem olnud, aga ma arvan, et finišiprotokollis ei oleks see suurt rolli mänginud, sest kohad pandi ikkagi paika suusarajal. Võib-olla oleks väike eelis olnud, võib-olla koht-kaks eespool, aga pigem see suurt rolli ikkagi ei mänginud," tõdes ta.

Mõlemad individuaalsed kullad võitis Milano Cortina mängudel Jens Luraas Oftebro, nii Ilkka Herola kui Eero Hirvonen teenisid Soomele pronksi. "Arvan, et medalid said need, kes olid nendel päevadel kõige tugevamad. Lati alt läksid läbi sakslased, kes ei saanud üldse medalit, aga Jens Luraas Oftebro kontrollis mõlemat võistlust. Kaks pronksi soomlastele: mul on nende üle väga hea meel ja nad ise on ka kindlasti üliõnnelikud," kinnitas Tasane.

Ilves ja olümpiadebütant Ruubert Teder võistlevad neljapäeval veel uudses meeskondlikus sprindis. "Mõlemad mehed peavad hüppemäel tegema ära oma parima, jalas oleva hüppe ära. Sealt edasi saame vaadata, kellega koos saame sõita. Kindlasti see tuleb jälle üliraske sõit, aga ka väga põnev," lõpetas Tasane.