Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha

Hüppevooru järel liidrikohale tõusnud Ilves startis 10 km pikkusele murdmaarajale 15-sekundilise eduga konkurentide ees. Teda jälitama asunud suurem grupp sai rajal ruttu kokku, aga Ilves alustas pigem kiirelt ja kasvatas esimese ringi lõpuks vahe 22,6 sekundile.

Teisel ringil hakkas Ilvese edu kahanema. 3,7 km peal olid Jens Luraas Oftebro eestvedamisel liikunud jälitajad 10,3 sekundi kaugusel ja ringi lõpuks püüti eestlane kinni. Võistlejaterivi etteotsa tekkis seega seitsmeliikmeline punt, mis suusatas kolmanda ringi lõpuni koos.

Ilvese medalivõimalused paraku kadusid viimase ringi alguses pikal tõusul, kus liider Oftebro leidis lisakäigu. Norrakaga suutsid kaasa minna austerlased Johannes Lamparter ja Stefan Rettenegger ning soomlased Ilkka Herola ja Eero Hirvonen. Viimases vaheajapunktis kaotas Ilves liidrigrupile veidi vähem kui 15 sekundit.

Finišisirgele tulid kolmekesi Oftebro, Lamparter ja Hirvonen ning oma paremuse pani maksma Oftebro, edestades Lamparterit ühe sekundiga ja Hirvoneni 2,5 sekundiga. Neljanda koha sai Rettenegger (+17,6) ja viienda Herola (+22,1). Ilves jõudis kuuendana finišisse 41,1-sekundilise kaotusega.

Ilvese kuues koht tähistab Eesti koondise senist parimat tulemust Milano Cortina mängudel. Ühtlasi on tegu Ilvese karjääri parima olümpiakohaga – neli aastat tagasi Pekingis sai ta suure mäe võistlusel üheksanda koha. Eesti taasiseseisvumise järel on meie kahevõistlejatest Ilvesest paremini esinenud üksnes Ago Markvardt, kes pälvis 1994. aastal Lillehammeris viienda koha.

Oma olümpiadebüüdi teinud 16-aastane Ruubert Teder alustas suusasõitu 30. kohalt. Ta andis suusarajal ära neli kohta ehk lõpetas 34. positsioonil. Kaotust võitjale kogunes üheksa minutit ja 31 sekundit.

Enne suusasõitu:

Ilves sai hüppevoorus tugeva taganttuulega kirja 99 meetrit ja 132,6 punkti. Ta alustab pärastlõunast murdmaasõitu 15-sekundilise eduga austerlase Thomas Retteneggeri ees.

Rettenegger hüppas 100 meetrit ja teenis 128,9 punkti. Kolmanda koha sai jaapanlane Ryota Yamamoto (102,5 m; 127,8 p), kes stardib 19 sekundit pärast Ilvest.

"Seisan praegu liidrina pärast kahte aastat, ma pole isegi ligilähedal olnud. Päris uskumatu! Samas see päris luuavarrest ei tulnud. Olen siin kolm päeva ülistabiilselt hüpanud. Isegi, kui olen eksinud, siis olen olnud viies või kuues," ütles Ilves ERR-ile.

"Mul on üks võit käes juba. Mida iganes lõpptulemus toob, ma olen ennast juba ületanud. Selles on raske ka teistel kahelda. Mul on olnud meeletult rasked aastad just hüppemäel. Oleme võidelnud kogu tiimiga ja nüüd olen leidnud kõrge taseme. Treenerid ja taustajõud on teinud suurepärast tööd, et aidata meid mängu ja hoida meid seal," jätkas ta.

"Eks näis, mida murdmaa toob. Mul on raske öelda, sest olen realistlik inimene. Saan aru, et rajaolud ei ole minu lemmikud. Mul on vaja kiiret rada, et olla heas hoos, aga kunagi ei tea. Loodetavasti on head suusad. Sõit tuleb pikk ja raske, selles olen üsna kindel," rääkis Ilves.

Yamamoto järel pääsevad järgmise kümne sekundi jooksul rajale austerlane Stefan Rettenegger (+0.20), norralane Einar Luraas Oftebro (+0.20), austerlane Johannes Lamparter (+0.21) ja Jens Luraas Oftebro (+0.28). Normaalmäe valitsev olümpiavõitja sakslane Vinzenz Geiger alustab kaheksanda mehena (+0.29).

Ruubert Teder tegi oma olümpiadebüüdil hea soorituse, kui lendas 90 meetrit ja kogus 101,3 punkti. Ta saavutas 36 sportlase konkurentsis 30. koha ning pääseb murdmaarajale kaks minutit ja viis sekundit pärast Ilvest.

"Pidasin närvipingele vastu. Nende päevade jooksul paremuselt neljas hüpe, seega saan väga rahule jääda," sõnas Teder ERR-ile. "Suusasõidus tahan anda endast parima, sõita end täiesti tühjaks ja lõpetada nii, et sees on hea tunne," lisas ta.

Enne hüppevõistlust:

Kahevõistluses on Eestil lootus kõrgeteks kohtadeks, sest oma neljandatel olümpiamängudel võistleb Kristjan Ilves. Tema seni parimaks tulemuseks taliolümpial on 2022. aastal Pekingis suurel mäel saavutatud üheksas koht. Normaalmäe võistlus jäi Ilvesel toona koroonakarantiinis olemise tõttu vahele.

Lisaks Ilvesele pääses Milano Cortina mängudele Eestit esindama ka kõigest 16-aastane Ruubert Teder. Kokku on täna võistlustules 36 sportlast.

Nelja aasta tagusel olümpial tuli normaalmäel kuldmedalile sakslane Vinzez Geiger, kes on ka täna stardinimekirjas. Pekingis pälvis normaalmäel hõbemedali norralane Jörgen Graabak ja pronksi austerlane Lukas Greiderer.