Ilves loobus hüppetrennist, Teder parimas voorus 22.

Kristjan Ilves Autor/allikas: Eero Vabamägi / Postimees
Milano Cortina olümpiamängudel normaalmäe võistlusel kuuenda koha saanud Kristjan Ilves otsustas reedel suure mäe esimesest treeningust loobuda.

Normaalmäe võistlusel parima hüppe sooritanud eestlane otsustas reedel murdmaatrenni kasuks ning proovib suurt mäge pühapäeval ja esmaspäeval toimuvatel treeningutel, kus on kavas kokku veel kuus hüpet.

Sarnaselt talle jätsid reedel hüppamata ka näiteks normaalmäe võistluse olümpiavõitja Jens Luraas Oftebro ja tema vend Einar Luraas Oftebro.

Küll aga tegi kaasa Ruubert Teder, kes lendas vastavalt 112 meetrit (24. poomilt), 104 meetrit (22.) ja 121 meetrit (23.). Esimeses voorus oli eestlane paremuselt 30., teises 31. ja kolmandas 22.

Kolmest voorust kahel sooritas parima õhulennu soomlane Ilkka Herola, esimeses voorus oli lennukaim austerlane Stefan Rettenegger.

Suure mäe võistlus on kavas teisipäeval, 17. veebruaril.

Toimetaja: Siim Boikov

