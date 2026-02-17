Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha

Norra kahevõistleja Jens Luraas Oftebro jätkas oma suurepärast olümpiat, kui lisas normaalmäe olümpiavõidule ka kulla suure mäe võistluselt. Kuuenda mehena suusarajale läinud Kristjan Ilves langes koha võrra ja saavutas kokkuvõttes seitsmenda koha.

Liidrist kaheksa sekundit hiljem startinud Lamparter eraldus varakult konkurentidest, aga poolel distantsil olid norralased Jens Luraas Oftebro ja Andreas Skoglund ning soomlane Ilkka Herola austerlase kinni püüdnud. Neljane grupp püsis koos, kuid viimases vaheajapunktis, 8,7 kilomeetri peal, oli ka Skoglund kõrgest mängust langenud.

Otsustaval lõigul pani esimesena käigu sisse Oftebro ning ta ajastas selle hästi, sest talle ei jõudnud järgi ei Lamparter ega Herola. 25-aastane Oftebro ületas finišijoone uhkes üksinduses, teenides ajaga 24.45,0 oma karjääri kolmanda olümpiavõidu ja teise Milano Cortina olümpial. Teisena ületas joone Lamparter (+5,9) ning Herola saavutas pronksi (+14,8).

Esikolmikule järgnesid Skoglund (+41,9), soomlane Eero Hirvonen (+46,5), norralane Einar Luraas Oftebro (+49,3) ning Kristjan Ilves sai seitsmenda koha (+1.01,4).

"Algus oli minu jaoks väga-väga kiire, andis terve sõidu tunda. Aga oleme ausad, kui oleks natuke rahulikumalt alustanud, oleks võib-olla viies koht olnud reaalne," ütles Ilves pärast sõitu ERR-ile. "Kardan, et ees pundis poleks nagunii ära kestnud. Sõitsin täitsa okeilt, sõidudünaamika oli päris korralik. Ju siis hetkel tase ongi selline. Häbeneda ei ole, midagi super head ka ei ole."

"Eks kuues-seitsmes koht, nagu see hooaeg näidanud on, sinna kuulun. Medal oleks ebareaalne olnud, kui vaadata sõidu käiku," lisas ta.

Ruubert Teder sai hüppevõistlusel 33. koha, aga suusasõiduks enam starti ei läinud. Eestlased võistlevad neljapäeval veel uudses meeskondlikus sprindis.

Kristjan Ilves Autor/allikas: Eero Vabamägi/Postimees

Enne suusasõitu:

Ilves tegi suurel mäel 137-meetrise õhulennu, millega teenis 144,0 punkti ja kokkuvõttes kuuenda koha.

Parima hüppe tegi jaapanlane Ryota Yamamoto, kes maandus 136,5 meetri kaugusel (150,0 punkti). Ilvese ja tema vahele mahtusid austerlane Johannes Lamparter (136 m; 148,0 p), norralane Andreas Skoglund (132 m; 146,1 p), austerlane Thomas Rettenegger (137 m; 145,4 p) ja norralane Jens Luraas Oftebro (132,5 m; 144,6 p).

Ilves läheb suusarajale Yamamotost 24 sekundit hiljem, Oftebro stardib kaks sekundit varem. "Kolm punkti jäi puudu, oleks seal Skoglundi eest saanud startida! Selle koha pealt pean küll endale tuti tegema, nii ei tohi maanduda," ütles Ilves pärast võistlust ERR-ile. "Suusk läks natuke alt ära ja karistatakse kõvasti. Kokkuvõttes tegin kaks väga head hüpet."

"Nagu [esmaspäeval] ütlesin, mul on vaja võistlusnärvi, et keha ja pea kokku võtta. Tihtipeale mul pinge all asjad toimivad paremini," lisas ta. "Tehniliselt olen rahul, kaks korralikku hüpet, saab tõesti rahul olla. Alati peab üks paganama asi olema, mis kripeldama jääb! Aga see oli mu enda viga."

Teder maandus 118 meetri kaugusel ja teenis hüppega 99,8 punkti, millega sai 36 mehe konkurentsis 33. koha. Tema saab lähte liidrist kolm minutit ja 21 sekundit hiljem.

OM2026: Kahevõistluse suure mäe võistlus Autor/allikas: Eero Vabamägi/Postimees

Enne hüpet:

29-aastane Ilves alustas oma karjääri neljandat olümpiat suurepäraselt, kui teenis eelmisel nädalal toimunud normaalmäe hüppevõistlusel esikoha. Paraku püüdsid konkurendid ta kinni, aga eestlane saavutas siiski karjääri parimat olümpiatulemust tähistava kuuenda koha.

Suur mägi tema jaoks nii meeldiv ei ole, aga Ilves treeningutel oli ta stabiilselt esikümnes. "Väike mägi oli kohe jalas. Siin on mägi laugem. Natuke on probleeme hoovõtuga. Ma ei ole veel leidnud õiget asendit, millega otsale peale sõita. Tunnen, et ei saa jalast seda tõuget kätte," ütles Ilves ERR-ile. "Midagi väga kehva ka ei ole, aga ei leia survepunkti jala all, kust hakata tõuget tegema. Hüpe on natuke selline, et jääb puus vastu lendama."

16-aastane Teder sai normaalmäe hüppel 30. koha ja näitas suusarajal sisu, aga kokkuvõttes jäi koht samaks. "See rahva ergutus... kui Otepää MK-l oli see vägev, siis siin on ikka kordades ägedam. Nii palju eestlaseid on ka raja ääres - see on ka tore," ütles ta pärast karjääri esimest olümpiavõistlust.

Normaalmäe võistlusel teenis võidu norralane Jens Luraas Oftebro, kes edestas austerlast Johannes Lamparterit ja soomlast Eero Hirvoneni. Ilvese ja esikolmiku vahele mahtusid veel austerlane Stefan Rettenegger ja soomlane Ilkka Herola.