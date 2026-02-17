X!

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

Foto: Eero Vabamägi/Postimees
Kristjan Ilves läks Milano Cortina taliolümpial suure mäe võistlusel suusarajale kuuenda mehena, aga ei jõudnud kiiremate tempos püsida ja saavutas kokkuvõttes seitsmenda koha.

Esimene ring ja pool järgmisest sõideti kaheksamehelises grupis, millest oli ette rebinud austerlane Johannes Lamparter. Teise ringi lõpuks oli neli meest aga eraldunud ning finišijoone ületas 10 km pikkuse sõidu järel norralane Jens Luraas Oftebro, kes teenis Milano Cortina olümpial oma teise võidu ja karjääri kolmanda.

Pjedestaalile mahtusid veel Lamparter (+5,9) ning pjedestaalile mahtus veel soomlane Ilkka Herola (+14,8). Ilves jõudis üle joone seitsmenda mehena (+1.01,4).

"Algus oli minu jaoks väga-väga kiire, andis terve sõidu tunda. Aga oleme ausad, kui oleks natuke rahulikumalt alustanud, oleks võib-olla viies koht olnud reaalne. Kardan, et ees pundis poleks nagunii ära kestnud," ütles ta pärast võistlust ERR-ile. "Sõitsin täitsa okeilt, sõidudünaamika oli päris korralik. Ju siis hetkel tase ongi selline. Häbeneda ei ole, midagi super head ka ei ole."

"Kuues-seitsmes koht, nagu see hooaeg näidanud on, sinna kuulun. Medal oleks ebareaalne olnud, kui vaadata sõidu käiku."

Mis hetkel kannatamiseks läks? "Algusest peale!" vastas Ilves. "Ma panin algusest peale hooga minema, need kes tagant tulid? Kõvad mehed. Algus oli kiire. Teise ringi peal, kuskil teises pooles läks... Mitte nii raskeks, et sõita ei jõua, aga pidi aru andma, et kaks ringi on veel minna. Seda tempot, mis ees arendati, seda kehas ei olnud."

Norra koondisega treeniv eestlane ütles, et on oma tiimi üle uhke - esimese seitsme hulka mahtus kolm norralast ja mõistagi ka tema ise. "Oleme kõva tööd teinud. Vaadates, kus me hooaja alguses olime tiimiga, eriti hüppemäel, siis olen uhke kogu tiimi üle. Oleme suutnud hästi tagasi tulla ja selliseid esitusi teha," ütles Ilves.

Ruubert Teder sai hüppevõistlusel 33. koha, aga suusasõiduks enam starti ei läinud. Eestlased võistlevad neljapäeval veel uudses meeskondlikus sprindis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

