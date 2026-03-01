Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

Griekspoor alistas poolfinaalis Andrei Rubljovi (ATP 18.) 7:5, 7:6 (6), aga vigastas vasaku jala reie tagalihast ning ei saanudki finaalis platsile minna. "Veetsin väga palju aega füsioterapeudi ja arstiga ja arvasin, et asi polegi nii halb. Et äkki adrenaliin ja valuvaigisti aitavad üle elada," rääkis Griekspoor.

"Aga ärkasin hommikul üles ja tunne oli oodatust palju halvem. Käisin haiglas ja analüüsid näitasid midagi tõsisemat. Jään mõneks nädalaks platsi kõrvale" jätkas hollandlane. "Kehv lugu, aga on, mis on."

Dubai ATP 500 kategooria turniiri finaal lõppes seega ilma finaalita ning Medvedev teenis oma karjääri 23. turniirivõidu. Seejuures sai ta esimest korda oma karjääris ühel turniiril teise võidu. "Ma pole seda kunagi teinud ja nüüd saan selle loobumisvõiduga," rääkis venelane. "Teadsime juba nädala alguses, et olen heas vormis ja tuleb hea nädal."

Mehhikos Acapulcos toimunud ATP 500 kategooria turniiril võidutses itaallane Flavio Cobolli (ATP 20.), kes alistas finaalis ameeriklase Frances Tiafoe (ATP 28.) 7:6 (4), 6:4. 23-aastasest Cobollist sai ühtlasi turniiri noorim võitja pärast 2016. aastat, kui võidu teenis austerlane Dominic Thiem.