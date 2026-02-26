Mistra jätkab naiste meistriliigas võitmatuna

Kohtumise avavärava viskas Mella mängija Valerija Jeleferevskaja, kuid Mistra läks järgmise nelja minutiga 4:1 juhtima ja eduseisu enam käest ei andnud. Teisel poolajal suurendas Mistra oma eduseisu veelgi ning mängu lõppedes oli tablool Mistra 10-punktiline võit.

"Esimesel poolajal oli meil hea aktiivne kaitse ning tulime Mistra rünnakutest enamustega hakkama," võttis Anastassia Volkova mängu esimese poolaja kokku ning lisas: "Teise poolaja kohta sama öelda ei saa. Lisaks jäid teisel poolajal ka meie rünnakud passiivseks."

Võitjate parimana viskas Maarja Treiman 11 väravat, Mella poolelt vastas Diana Laossaar viie tabamusega.

Mistra on võitnud kõik senist 11 kohtumist ning juhib turniiritabelit 22 punktiga. Mella on 10 punktiga teine, järgnevad Tapa (8 punkti) ja Tabasalu (2 p).

Järgmised kohtumised naiste meistriliigas:

18.03.2026 SK Tapa/Tapa valla Spordikool vs HC Tabasalu

25.03.2026 HC Tabasalu vs Käsipalliklubi Mella

26.03.2026 Mistra vs SK Tapa/Tapa valla Spordikool