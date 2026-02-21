X!

Tartu Ülikool lõpetas karikafinaalis Kalev/Cramo võiduseeria

{{1771701120000 | amCalendar}}
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti karikavõitjaks korvpallis krooniti esimest korda pärast 2021/22 hooaega Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes alistas tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo Unibet Arenal toimunud finaalis 86:75.

Tartu Ülikool võitis 2000 pealtvaataja ees toimunud karikafinaali avaveerandi 29:17 ja neli minutit pärast teise perioodi algust viis Markus Ilveri läbimurre tartlased juba 17 punktiga juhtima. Veel kolm minutit hiljem oli Tartu eduseis 47:32, aga tiitlikaitsja lõpetas avapoolaja tugevalt ja kahandas vahe seitsmele silmale.

Kolmanda veerandaja lõpus oli Tartu neli minutit ühe punkti peal ja Kalev/Cramo läks selle aja jooksul esimest korda pärast mängu avaminuteid taas juhtima. Otsustav periood algas aga tartlaste ühepunktilises eduseisus ning seda enam käest ei antudki.

Karl Johan Lips vedas võitjaid 27 punkti, viie lauapalli ja viie resultatiivse sööduga, veel neli mängijat jõudsid kahekohalise punktiskoorini. Tartu tabas oma 30 kaugviskest pooled. Severi Kaukiainen ja Hugo Toom tõid Kalev/Cramo kasuks 13 punkti, pealinna meeskond sai oma 26 kaugviskest läbi rõnga kaheksa.

Kahel eelmisel aastal Kalev/Cramole finaalis alla jäänud Tartu Ülikool krooniti viimati karikavõitjaks 2021. aasta detsembris.

Toimetaja: Anders Nõmm

Tartu Ülikool lõpetas karikafinaalis Kalev/Cramo võiduseeria

Tartu Ülikool lõpetas karikafinaalis Kalev/Cramo võiduseeria

