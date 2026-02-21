Tugev kolmas veerandaeg tõi TalTechile teist aastat järjest pronksi

Eesti korvpallikarikavõistlustel teenis teist aastat järjest pronksi TalTech/ALEXELA, kes oli Keila Coolbetist üle 86:69.

Tasavägine avapoolaeg lõppes Keila 43:41 võiduga, aga TalTech tegi kodusaali kogunenud 400 pealtvaataja ees võimsa kolmanda veerandaja, mille võitis koguni 29:9.

48-protsendiliselt viskeid tabanud TalTech oli selgelt üle ka lauavõitluses, kui võitis selle 50:27. Sealjuures võtsid võõrustajad 17 ründelauda, Taavi Jurkatamm sai kirja koguni 18 lauapalli (seitse ründest).

Võitjate parim oli 24 punkti visanud kapten Oliver Metsalu, Siim-Markus Post lisas 17 punkti, kaheksa lauapalli ja viis korvisöötu, Oliver Suurorg tõi kõik oma 15 punkti kaugvisetest. Marko Maletic oli Keila resultatiivseim 17 punktiga.

Kell 19 Unibet Arenal algavas finaalis kohtuvad BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits.