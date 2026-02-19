Tartu Ülikool pani teisel veerandajal peo püsti ja pääses karikafinaali

Kodumeeskonna maa-ala kaitse mängu alguses ei pidanud ning TalTech läks esimese 3.20-ga juhtima 17:3. Kolm minutit enne avaveerandi lõppu läksid külalised ette 25:11, aga järgmise 12 minuti jooksul hoidis Tartu teist ülikoolimeeskonda vaid nelja punkti peal.

Teine periood kuulus võõrustajatele skooriga 28:8 ning ka pikalt vaheajalt naasis Tartu tugevalt, kui läks 53:38 juhtima. Vahepeal ka 16-punktiliseks suurenenud kaotusseisu kahandas TalTech otsustava veerandaja alguses seitsmele, aga Tartu hoidis oma edu.

Malcolm Bernard kogus Tartu kasuks 21 punkti ja üheksa lauapalli, Dylan Painter lisas 12 punkti. Vaid seitsme mehega Tartus mänginud TalTechi resultatiivseim oli 14 punkti visanud kapten Oliver Metsalu.

Tartu Ülikool pääses nõnda 21. veebruaril Unibet Arenal toimuvasse karikafinaali, kus vastaseks on põline rivaal BC Kalev/Cramo. Tiitlikaitsja alistas kolmapäevases esimeses poolfinaalis Keila Coolbeti 107:78.