Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

Taani oli finaalis Saksamaa vastu esimesel poolajal napilt juhtimas, kuid tõsine lüke tehti teise poolaja alguses viigiseisult 19:19, mil visati kolm väravat järjest. Enam Saksamaa viigini ei jõudnudki ja vahe läks suureks mängu lõpus, kui seisult 29:27 viskas Taani kohtumise viimased viis väravat.

"Taanlased mängivad minu jaoks sellist natuke uue aja käsipalli. Kaitses mängivad nad kuus-null formatsiooni, mida mängitakse põhimõtteliselt üheksa meetri peal. Siis kindlasti mängisid tiitlivõidus rolli mängijate individuaalsed oskused, kui vaatame näiteks Mathias Gidselit või Simon Pytlicki. Ja nende pingil istuvad Bundesliga mehed, kes oma koduklubides mängivad kandvaid rolle. Väravavahid on taanlastel kindlasti tasemel. Emil Nielsen finaalis ei õnnestunud, aga Kevin Moeller tuli pingi pealt ja tegi super mängu. Igale positsioonile on väga mitmeid mängijad ning neil on kogemust ja sellist nooruslikku ülbust. Võibki öelda, et maailma kõige paremini komplekteeritud võistkond," rääkis Mägi ERR-ile.

Taani koondise käes on nüüd kõik suured tiitlid, sest tunamullu võideti Pariisis olümpiakuld ja mullu teeniti ka maailmameistritiitel. Kas tegemist on läbi aegade parima koosseisuga?

"Elu ju näitas seda, et ükski sats ei tulnud puhaste paberitega läbi. Portugal, kellel on väga hea treener ja üsna sarnane kontseptsioon kui Taanil, siis Portugal võitis alagrupis Taani meeskonda. Selles suhtes arvan, et tegelikult on seis täna selline, et teised hakkavad vaikselt järgi tulema ja järgmised tiitlivõistlused Saksamaal on oluliselt tasavägisemad. Seda tegelikult näitasid ka tänavuse EM-i mängud. Minu jaoks oli see üks läbi aegade huvitavamaid EM-finaalturniire, mida olen jälginud. Ma ütleks, et kõik sammuvad Taani tänase mudeli poole. Saksamaa lihtsalt põles finaalis natukene läbi ja neil ei ole sellist võrdset vahetust mõnele mehele. Paremsisemise positsioonil on nad ikkagi nõrgad ja finaalis oligi just see koht, mis neil kõige rohkem lonkas," selgitas Mägi.

Spordis on üks klassikaline lause, et tiitleid võidetakse kaitsega, kuid Taani oli Euroopa meistrivõistluste kõige edukam meeskond rünnakul.

"Tiitel tegelikult võideti ikkagi puhtalt selle pealt, et taanlastel on silmapaistev füüsis. On selliseid satse, kes on Taanile lähedal, võib-olla näiteks Portugal, aga Island tegelikult mängis samuti väga hästi ja väga huvitavat käsipalli ja viskas rünnakul samamoodi palju väravaid. Päeva lõpuks on Islandil sama probleem nagu paljudel teistel, et seda teist rivi ei ole, ei kesta seda pikka turniiri ära. Ühes mängus saaksid mitmed satsid Taanile vastu, aga just sellise turniiri lõikes läheb väga-väga raskeks, sest taanlastel on pingilt seda kvaliteeti veel tulemas," sõnas Mägi.

Traditsioonilised suurjõud nagu Rootsi, Prantsusmaa, Hispaania ja Sloveenia seekord EM-il kaheksa parema hulka ei jõudnud.

"Kõige suurem altmineja oli võib-olla Rootsi. Hispaaniast ma saan täitsa aru. Hispaania on praegu toonud uusi mehi ja Prantsusmaa on viimasel ajal üldse selline, kelle formaat enam ei toimi nagu nemad mängivad. Prantsusmaa probleem kindlasti läbi aegade on olnud väravavaht. Võib-olla Norra lisaks ka sinna hulka. Norra mängis ikkagi kodus. Aga minu jaoks sellist konkreetset altminejat ei olnudki. Natukene oli Fääri saartest kahju, et nad ei saanud alagrupist edasi. Aga noh, see on elu ja nii väikese riigi jaoks on väga suured edusammud üldse niimoodi punkte võtta. Tegelikult nad mängisid väga ägedat käsipalli. Teatud riigid mängivad veel natukene sellise vanema mudeli järgi, mis on minevikus edu toonud, aga tänase tempo ja füüsisega ei saa hakkama. Täna enam õllekõhuga mehed seda mängu ei mängi, see on fakt," ütles Mägi lõpetuseks.