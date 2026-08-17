Eesti teivashüppaja jäi Duplantisele silma: ta võitis ju U-20 MM-il hõbeda!

Meeste teivashüppes neljandat korda Euroopa meistriks tulnud Armand Duplantis ütles intervjuus ERR-ile, et jälgib huviga noorema põlvkonna tegemisi ning tõi esile Henri Apri, kes võitis hiljuti U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel hõbemedali.

Mondo, sa oled öelnud, et oled viimasel ajal olnud pinge all. Kui väga oli sul sellist päeva nagu täna vaja?

Väga! Sportlasena ei saa kunagi midagi enesestmõistetavalt võtta. Tulin EM-ile loomulikult favoriidina, kuid viimased nädalad on minu jaoks olnud väga pingelised. Pidin lihtsalt veenduma, et keha oleks terve ja valmis EM-il hüppama. Sain sellega hakkama. Tegin kõvasti tööd ja andsin endast kõik, et EM-iks valmis olla. Olen enda üle väga uhke.

Kui enesekindel sa olid EM-ile tulles?

Väga enesekindel, nagu alati. Usun alati endasse, aga seekord oli tunne veidi teistsugune kui tavaliselt. Mõnikord olen võistluseks täiesti valmis ning tunnen, et olen ka praegu heas hoos, aga samas teadsin, et pärast eelmist võistlust, mis oli natukene kummaline, ei pruugi seekord kõik nii lihtsalt tulla.

Eestil oli kaks noort teivashüppajat [Henri Apri ja Robert Kompus] EM-il võistlemas. Nende jaoks oli au sinu kõrval võistelda. Kui palju sina nooremal põlvkonnal silma peal hoiad?

Ikka hoian silma peal. Üks neist [Apri] võitis ju U-20 maailmameistrivõistlustel hõbemedali! Seda oli lahe näha. Ma olen suur teivashüppe fänn. Mulle meeldib jälgida, kes noortest peale tulevad. Olime temaga ka samas kvalifikatsioonigrupis koos. See oli lõbus.

Noored sportlased panevad ka mind noorena tundma. Muidugi ma olen endiselt noor, aga vanemaks saamine käib kuidagi väga kiiresti. Tore on näha uusi ja värskeid tegijaid, sest tavaliselt võistlen ikka samade meestega ja neist hakkab juba natukene kõrini saama.