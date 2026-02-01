X!

Taani käsipalli ülevõim sai jätku ka kodusel EM-turniiril

Käsipall
Taani käsipallikoondis
Taani käsipallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / dpa/picture-alliance
Käsipall

Taani meeste käsipallikoondis alistas Skandinaavias peetud Euroopa meistrivõistluste finaalis Saksamaa esinduse 34:27 (18:16) ja krooniti kolmandat korda kontinendi parimaks.

Taani oli koduses Herningis Saksamaa vastu esimesel poolajal napilt juhtimas, kuid tõsine lüke tehti teise poolaja alguses viigiseisult 19:19, mil visati kolm väravat järjest. Enam Saksamaa viigini ei jõudnudki ja vahe läks suureks mängu lõpus, kui seisult 29:27 viskas Taani kohtumise viimased viis väravat.

Taani koondise parim oli kaheksa väravaga Simon Pytlick, seitse tabamust lisasid turniiri kõige väärtuslikum mängija Mathias Gidsel ja Johan Hansen. Saksamaa poolelt vastasid viie väravaga Johannes Golla, Juri Knorr ja Marko Grgic.

Taani tuli Euroopa meistriks kolmandat korda. Varem oli neid edu saavutanud ka 2008. ja 2012. aastal. Ühtlasi on koondise käes nüüd kõik suured tiitlid, sest tunamullu võideti Pariisis olümpiakuld ja mullu teeniti ka maailmameistritiitel.

Hoolimata kaotusest finaalis tegi Saksamaa siiski oma viimaste aastate parima turniiri. Viimati oli koondis suurturniiri finaalis kümme aastat tagasi, kui teeniti Euroopa meistrivõistluste kuldmedalid.

Pronksikohtumises oli Horvaatia parem Islandist 34:33 (17:14). Poolfinaalides sai Taani jagu Islandist 31:28 (14:13) ja Saksamaa oli üle Horvaatiast samuti 31:28 (17:15). Tiitlit kaitsnud Prantsusmaa lõpetas turniiri seitsmenda kohaga.

Järgmine EM-finaalturniir toimub 2028. aastal Hispaanias, Portugalis ja Šveitsis.

Toimetaja: Siim Boikov



