Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse

Kergejõustik
Rasmus Roosleht
Kergejõustik

Tallinnas toimunud rahvusvahelise mitmevõistluse võitis ainsana 6000 punkti piiri ületanud Rasmus Roosleht.

Roosleht (avapäeval 7,04 - 7.18 - 16.10 - 2.02) sai teise päeva avaalal ehk 60 meetri tõkkejooksus kirja 8,14, millega jääb vaid kahe sajandikuga alla oma isiklikule rekordile. Ungarlane Zsombor Galpal ja prantslane Tristan Marcy läbisid distantsi ajaga 8,03, Andreas Trumm 8,17-ga, Hans-Christian Hausenberg 8,21-ga ning Marten Roasto 8,53-ga.

Teivashüppes sai Roosleht avakatsel üle kõrgusest 4.86, aga 4.96, mis tähendanuks uut isiklikku rekordit, jäi pühapäeval alistamata. Viimase ala eel on tal koos 5219 punkti, millega liigub 6025 punkti ja kindla üldvõidu graafikus.

Alavõit läks 5.16 ületanud Trummile, 4.96-st sai jagu tšehh Ondrej Kopecky. Roasto ületas 4.76 ja liigub 5500 punkti poole, Trumm võtab jooksus sihikule 5650 punktini jõudmise ehk uue isikliku rekordi.

Tallinnas võidu ja enam kui 6000 punkti kogumisega sise-MM-i pääset jahtivale Rooslehele järgnevad kokkuvõttes Kopecky 4981 ja Marcy 4920 punktiga. Teivashüppe eel kolmandal kohal olnud Hausenberg on hädas valutava kannakõõlusega ning jättis võistluse pooleli.

Viimase ala ehk 1000 meetri jooksu võitis 2.39,44-ga tšehh Vilem Strasky. Roosleht sai kirja 2.44,28 ja tuli kokkuvõttes 6045 punktiga võitjaks. Oma mullusele isiklikule rekordile jäi ta vaid 17 punktiga alla. Teise koha sai tšehh Ondrej Kopecky (5812) ja kolmas oli ungarlane Zsombor Galpal (5758).

Teistest eestlastest oli Andreas Trumm viies (5654) ja Marten Roasto seitsmes (5523). Hans-Christian Hausenberg katkestas enne teivashüpet ja Risto Lillemets jättis võistluse juba avapäeval pooleli.

Naiste viievõistlus algas eestlannade jaoks nukralt: rekordvõistlusel 1.81 ületanud Pippi Lotta Enok sai pühapäeval kirja vaid 1.66, mis tähendas rekordseeriaga võrreldes juba 185 miinuspunkti.

Naiste viievõistluses sai esikoha ungarlanna Szabina Szücs (4494), kellele järgnesid itaallanna Sveva Gerevini (4439) ja poolatar Paulina Ligarska (4416). Pippi Lotta Enok sai 12. (4126) ja Marleen Ritari 13. koha (4106). Elsa Puu katkestas.

Toimetaja: ERR Sport

